Rusya az önce duyurdu: Siviller vuruldu!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bu gece Letonya'nın hava sahasında 6 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, Letonya üzerinde 2 Rafale ve 2 F-16 savaş uçağı da tespit edildi. Tespit edilen 6 İHA'dan 5'i, Letonya'nın doğusundaki Rezekne şehri yakınlarında kayboldu. 1 İHA ise Rus hava sahasına girince vuruldu.

Yapılan incelemeler sonucu vurulan İHA'nın Ukrayna üretimli olduğu tespiti yapıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, St. Petersburg kentindeki sivil altyapı unsurlarına yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminde bulundu."

Letonya ordusu, bugün Rus hava sahasından gelen 2 İHA'nın Letonya'da düştüğünü, bunlardan birinin Rezekne kentindeki bir petrol depolama tesisine çarptığını bildirmişti.

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds da İHA'ların Ukrayna tarafından Rusya'daki hedeflere yönlendirilmiş olabileceğini söyleyerek, bunun şimdilik yalnızca bir varsayım olduğunu ve bilgilerin netleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.