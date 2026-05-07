Tanık ifadesinde şok ayrıntılar: Gökhan Böcek’in masasına deste deste para akışı

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın duruşmasına, rüşvet çarkının işleyişine dair verilen tanık beyanları damga vurdu. Mağdur iş insanı Emin Hesapçıoğlu’nun 23 yıllık muhasebecisi Erdal Zileli, mahkeme huzurunda yaptığı açıklamada, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen karanlık para trafiğini anlattı.

Hesapçıoğlu’nun kendisini arayarak acil nakit ve yakıt kartı istediğini söyleyen Zileli, hazırladığı deste deste paraları Mustafa Gökhan Böcek’in oturduğu masaya bıraktığını ifade ederek, belediye yönetimi ile iş dünyası arasındaki kayıt dışı ilişkileri deşifre etti.

CHP'Lİ BELEDİYEDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ

Tanık Erdal Zileli’nin mahkemeye sunduğu ifadelere göre, para trafiği 2024 yılında yoğunlaştı. Zileli, Emin Hesapçıoğlu'nun kendisinden ilk etapta 1 milyon lira nakit ve 1 milyon liralık yakıt kartı hazırlamasını istediğini belirtti. Tanık, bu tutarları hazırladıktan sonra sanık Mustafa Gökhan Böcek ile Hesapçıoğlu’nun birlikte oturduğu masaya bıraktığını kaydetti.

İfadesinde ödemelerin devam ettiğini belirten Zileli, şu detayları paylaştı: