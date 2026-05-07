Tanık ifadesinde şok ayrıntılar: Gökhan Böcek’in masasına deste deste para akışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında dinlenen tanık muhasebeci Erdal Zileli’den yolsuzluk trafiğini belgeleyen itiraflar geldi. İş insanı Emin Hesapçıoğlu’nun talimatıyla milyonluk nakitleri ve yakıt kartlarını hazırladığını belirten Zileli, paraları doğrudan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in bulunduğu masaya teslim ettiğini açıkladı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın duruşmasına, rüşvet çarkının işleyişine dair verilen tanık beyanları damga vurdu. Mağdur iş insanı Emin Hesapçıoğlu’nun 23 yıllık muhasebecisi Erdal Zileli, mahkeme huzurunda yaptığı açıklamada, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen karanlık para trafiğini anlattı.

Hesapçıoğlu’nun kendisini arayarak acil nakit ve yakıt kartı istediğini söyleyen Zileli, hazırladığı deste deste paraları Mustafa Gökhan Böcek’in oturduğu masaya bıraktığını ifade ederek, belediye yönetimi ile iş dünyası arasındaki kayıt dışı ilişkileri deşifre etti.

CHP'Lİ BELEDİYEDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ

Tanık Erdal Zileli’nin mahkemeye sunduğu ifadelere göre, para trafiği 2024 yılında yoğunlaştı. Zileli, Emin Hesapçıoğlu'nun kendisinden ilk etapta 1 milyon lira nakit ve 1 milyon liralık yakıt kartı hazırlamasını istediğini belirtti. Tanık, bu tutarları hazırladıktan sonra sanık Mustafa Gökhan Böcek ile Hesapçıoğlu’nun birlikte oturduğu masaya bıraktığını kaydetti.

İfadesinde ödemelerin devam ettiğini belirten Zileli, şu detayları paylaştı:

  • Hesapçıoğlu’nun talebiyle önce 600 bin lira, kısa bir süre sonra ise 400 bin lira daha nakit para hazırlayarak yine aynı masaya teslim ettiğini söyledi.
  • Para trafiğinin 2025 yılında da sürdüğünü ifade eden tanık, Nisan veya Mayıs aylarında kendisinden 300 bin lira nakit istendiğini, ayrıca bir miktar dövizi zarf içine koyarak Hesapçıoğlu’na bıraktığını anlattı.
  • Zileli, 300 bin liralık son ödeme hariç, gerçekleştirilen tüm büyük çaplı para teslimatlarında Mustafa Gökhan Böcek’in masada hazır bulunduğunu vurguladı.

Hayırlı olsun

Statu veriyorlarmıs.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam ..
CHP'de yaşanan hırsızlık ve yolsuzluk skandalları o kadar arttı ki, artık fondaş kanallardan yolsuzluklara ilişkin yazışmalar okunmaya başla..
Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Op..
