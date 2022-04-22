Zerdeçal maskesi nedir, nasıl yapılır? Zerdeçal maskesi ile cilt beyazlatma

Zerdeçal, Asya’ya özgü bir bitki. Yemeklerde sıklıkla kullanılan bu baharat, tıbbi özellikleri nedeniyle takviyelerde de yer alıyor. Ayrıca zerdeçalı hem doğal hem de geleneksel cilt bakım ürünlerinde, ev yapımı maskelerde görebilirsiniz. Özellikle zerdeçal maskesi, potansiyel olarak zararlı kimyasallar içermemesinin yanı sıra, belirli cilt sorunlarının giderilmesine de yardımcı olabileceği için giderek daha popüler bir hale geliyor.

Zerdeçal maskesi ne işe yarar?

Zerdeçal maskesi cildi güzelleştirme ve cilt sorunlarını iyileştirme özellikleri nedeniyle dikkat çekiyor. Çünkü bu sağlıklı baharat sivilce, siyah nokta ve kırışıklıklarla savaşmaya yardımcı olabilecek güçlü antiinflamatuar özelliklere sahip. Ayrıca zerdeçal maskesi cilt beyazlatma amacıyla da kullanılıyor. Tüm cilt tipleri için kullanıma uygun olan zerdeçalın, zengin antioksidan ve antibakteriyel özellikleri de olduğunu biliyoruz.

Zerdeçal maskesinin faydaları nelerdir?

Zerdeçal, şişliği (iltihabı) ve tahrişi azaltma potansiyeline sahip. Enflamasyon ve tahriş diğer cilt koşullarını kötüleştirebilir, bu nedenle zerdeçal maskesi tüm bu olası sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal maskesinin faydaları şöyle açıklanabilir:

Azaltılmış inflamasyon

Zerdeçaldaki antiinflamatuar etkiye sahip aktif bileşikler, cilt sağlığını destekleyebilir. Yapılan araştırmalar onun cilt hastalıklarına bağlı iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmekte.

Antibakteriyel potansiyel

Zerdeçal ayrıca ciltteki sivilce kistlerine ve enfeksiyonlara neden olabilecek bakterileri önleyebilir. Elbette herhangi bir cilt sorununu tedavi etme amacıyla kullanılmadan önce bir doktor tarafından muayene olunmalı.

Sivilce tedavisi

Antiinflamatuar potansiyeli ile zerdeçal maskesi sivilce tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca sivilce izlerinin görünümü de iyileştirebilir.

Antioksidan güç

Zerdeçal antioksidanlar bakımından zengin. Konu cilt bakımı olduğunda antioksidanlar, serbest radikallerin sağlıklı hücreleri yok etmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu, hiperpigmentasyon, yara izleri ve diğer cilt sorunlarının başlamasını önleyebilir.

Azaltılmış hiperpigmentasyon

Normal cildinizden daha koyu cilt lekeleriniz varsa bu hiperpigmentasyondur. Zerdeçal maskesi ciltte kahverengi lekeler için faydaları ile dikkat çekiyor. Araştırmalar da zerdeçalın bu sorunu azaltabileceğini fikrini destekliyor

Zerdeçal maskesi

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı süt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke

Zerdeçal maskesi nasıl yapılır?

Zerdeçal, bal, süt, limon suyu ve sirke bir kap içerisine alınarak güzelce karıştırın. Homojen bir yapı elde ettikten sonra uygulamak istediğiniz bölgeleri güzelce sürün. Ortalama yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzden çıkarın. Bu maskenin, 3-4 günde bir uygulanması gerekir.

Aleo vera zerdeçal maskesi

Aloe vera zerdeçal maskesi günümüzde cilt problemlerini giderilmesi için tercih edilen en popüler maskelerden birisidir. Zerdeçal ve aloe vera bitkisi, mucizevi özelliklere sahiptir.

Aloe vera zerdeçal maskesi

5 mililitre zerdeçal özütü

100 gram aloe vera jeli

Aloe vera jeli ve zerdeçal özütü bir kap içerisine alınarak aloe vera jeli çözülene kadar güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı buzdolabına koyarak ortalama yarım saat bekleyin. Daha sonra yüzünüzde problem bulunan bölgeye güzelce sürün. Daha sonra ılık suyla güzelce yıkayın. Bu işlemi, sabah veya yatmadan önce uygulayabilirsiniz.

Kırışıklıklar için zerdeçal maskesi

Kırışıklar için zerdeçal maskesi yüzde meydana gelen kırışıklıkları giderilmesi için tercih edilen bir maskedir. Kişilerde belirli nedenlerden dolayı yüz, el, kol gibi belirli bölgelerde karışıklıklar meydana gelir. Kırışıklıkların giderilmesinde evde kullanılan malzemeleri kullanmak mümkündür. Kırışıklar için zerdeçal maskesi şöyledir:

Malzemeler

5 mililitre zerdeçal özütü

100 mililitre E vitamini

Yapılışı

Zerdeçal ve E vitamini bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın. Elde edilen karışımı, bir süre dolapla bekletin. Sonra kırışıklığın bulunduğu bölgelere karışımı, masaj eşliğinde güzelce uygulayın. Bu işlemi gece yatmadan önce uygulanması daha doğru olacaktır. Gece yatmadan yüzünüze güzelce sürün ve sabahleyin ılık suyla güzelce durulayın.

Zerdeçal maskesi cilt beyazlatma

Zerdeçal maskesi son zamanlarda ismini sıkça duyurmuş bir maskedir. Bu maskenin en fazla cilt rengi açmak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Hintli kadınlar yüzlerini beyazlatmak için zerdeçal maskesi kullanmaktadırlar. Zerdeçal maskesi yüz rengini açan bir maskedir. Zerdeçal ile cilt rengini açan pek çok kişi vardır ve bundan memnundurlar. Cilt rengini açan zerdeçal maskesi tarifi ise şöyledir:

2 tatlı kaşığı sandal ağacı tozu

2 çay kaşığı süt

1 çay kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Hepsi karıştırılıp yüze uygulanır. Kuruduktan sonra ise su ile durulanır. Düzenli yapıldığı sürece cilt renginde açılma görülecektir.

Zerdeçal maskesi tarifi

Zerdeçal maskesinin pek çok tarifi vardır. Bu tarifler göstereceği etkiye göre değişir. Zerdeçal maskesi cilt beyazlatma, sivilce giderme, kırışıklık giderme gibi bir sürü sorun için kullanılır. Bundan dolayı da zerdeçal maskesi tarifleri çok fazladır. Ancak herkesin uygulayabileceği ve herhangi bir zarar sebep olmayacağı bir zerdeçal maskesi tarifi vardır. Bu tarif ise şöyledir: