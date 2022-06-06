Zerdeçal maskesi nasıl yapılır? Cilde faydaları ve zararları

Zencefilgiller familyasına ait bir bitki olan zerdeçal; iltihap giderici ve antioksidan özelliği ile kalp, damar sorunları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa yakalanmamızı önlemenin dışında cilt sağlığımızı da büyük ölçüde gözetiyor.

Zerdeçal tozlarından elde edilen zerdeçal maskesi, cilde uygulandığında sivilce ve akneleri yok etmenin yanı sıra cilt lekelerine de iyi geliyor.

En etkili zerdeçal maskesi tarifleri

Zerdeçal Maskesi Tarifi

Sivilce ve Akneleri Yok Eden Zerdeçal Maskesi:

Anti-inflamatuar etkisi ile sivilce ve aknelerdeki iltihapları kurutan bu maske, aynı zamanda sivilce izlerini de geçiriyor. Ciltte sebum artışını kontrol altına alarak, cildin aşırı miktarda yağlanmasının önüne geçiyor. Yağlı ve akneye meyilli bir cilt yapınız varsa bu maskeyi mutlaka periyodik olarak cildinize uygulamanızı öneriliyor.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı hakiki organik bal

½ çay kaşığı zerdeçal tozu

Hazırlanışı:

Her iki malzemeyi bir kasede iyice karıştırın. Maskeyi cildinize uygulamadan önce bir miktar sirkeye batırdığınız pamuk ile yüzünüzü iyice silin ve 5 dakika bekleyin.

5 dakika dolduğunda maskeyi göz çevreniz dışında tüm yüzünüze sürün. 20 dakika kadar bekleyin ve cildinizi bol ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada iki sefer cildinize uygulayarak, cildinizdeki sivilce ve aknelerden birkaç ay içerisinde kurtulabilirsiniz. Düzenli olarak cilde uygulandığında ciltteki sivilce ve akne izlerini, kahverengi lekeleri, güneş lekelerini gideren bu maske; aynı zamanda cilt renginizi de birkaç ton açıyor. Cildinizdeki renk eşitsizliğini giderip, cildinizi tek bir renge kavuşturarak, cildinizin daha parlak ve canlı görünebilmesine olanak tanıyor.

Güneş ışınlarına maruz kalarak kararan, lekelenen cildinizi eski rengine döndürmek istiyorsanız; bu maskeye bir şans verin.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

½ çay kaşığı elma sirkesi

½ çay kaşığı zerdeçal tozu

½ çay kaşığı süt

Birkaç damla taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede tahta bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp, harmanlayın. Maskeyi cildinize uygulamadan önce cildinizi temizlemeyi, makyaj ve kirden arındırmayı unutmayın. Göz çevreniz dışında tüm maskeyi yüzünüze yedirerek ve parmak uçlarınızla hafifçe masaj yaparak sürün. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla durulayın. Maskeyi haftada iki sefer cildinize uygulayabilirsiniz. Çok sık sorulan sorulardan biride zerdeçal maskesi cilt rengini açar mı sorusudur. Zerdeçal maskesini düzenli olarak uygulandığında cilt rengini bir kaç ton açarak cildin beyazlaşmasını sağlar.

Peeling Etkisi Gösteren Zerdeçal Maskesi:

Cilde uygulandığında gözenekleri derinlemesine temizleyen bu maskemiz, ciltteki siyah noktalarla savaşıyor. Tıkalı gözenekleri açarak, cildinizin daha güzel görünmesini sağlıyor.

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede macunumsu bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz macunu temiz cildinize ve cildinizdeki sorunlu bölgelere sürün. 10 dakika macunun cildinizde kurumasını bekleyin. Son olarak cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Cildi Besleyen Zerdeçal Maskesi:

A, C, E ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan bu maskemiz; cildi nemlendirerek, besliyor. Ciltte kolajen oluşumunu uyararak, sağlıklı, genç ve güzel görünen bir cilde sahip olabilmenizi sağlıyor. Cilt bakımınıza bu maske tarifimizi ekleyerek, her daim ışıltınızla göz kamaştırabilirsiniz.

Malzemeler:

1 çay kaşığı un

½ çay kaşığı organik bal

½ çay kaşığı süt

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri macunumsu bir kıvam elde edene dek karıştırın. Elde ettiğiniz bu maskeyi göz çevreniz dışında tüm yüzünüze sürün. 30 dakika bekledikten sonra tüm yüzünüzü bol ılık suyla yıkayın. Maskeyi haftada iki üç sefer cildinize uygulayabilirsiniz.

Cilt Lekelerini Gideren Zerdeçal Maskesi:

Özellikle yaz aylarında saatlerce güneş ışınlarına maruz kaldığı için lekelenen, rengi koyulaşan cildinizdeki belirgin lekelerden korunmak için bu maskemizi deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet yumurtanın akı

1 çay kaşığı organik bal

1 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı taze sıkılmış portakal suyu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Karışımı tüm cildinize bir fırça yardımıyla sürün. Karışımının cildinizde iyice kurumasını bekleyin. Maske kuruduğunda cildinizden soyarak çıkarın. Yüzünüzü bol soğuk suyla yıkayarak, durulayın. Cildinize nemlendirici sürün. Bu maskeyi mümkünse akşam saatlerinde cildinize uygulayın. Maskeyi cildinize uyguladıktan sonra güneşe maruz kalmanız, cildinizde yeni lekelenmelere yol açabilir.

Göz Çevresi için Zerdeçal Maskesi:

Göz altı morluklarına kısa bir sürede etki ederek, morlukları hafifleten bu maske tarifi; göz altı kırışıklıklarını da toparlıyor.

Malzemeler:

1 adet domates

½ çay kaşığı toz zerdeçal

2 çay kaşığı buğday unu

½ çay kaşığı taze sıkılmış limonun suyu

Hazırlanışı:

İlk olarak domatesleri dilimledikten sonra blenderden geçirin ve bir cam kaseye aktarın. Domates püresine diğer malzemeleri de ekleyip, tüm malzemeleri karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı göz altı ve göz çevresi bölgesine sürün. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın.Maskeyi haftada bir iki sefer göz bölgenize uygulayabilirsiniz.

Cildi Gençleştiren Zerdeçal Maskesi:

Zerdeçal, Hindistan cevizi yağı, yoğurt ve bal dörtlüsünden oluşan bu maske; ciltteki kırışıklıklara, ince çizgilere ve sarkmalara oldukça iyi geliyor. Adeta bir gençlik iksiri olarak nitelendirebileceğimiz bu maske, düzenli olarak cilde uygulandığında cildin en az 3-5 yaş daha genç görünmesini sağlıyor.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı çiğ bal

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Karışımı boyun bölgeniz de dahil tüm yüzünüze sürün. 20 dakika bekleyin ve cildinizi ılık suyla durulayın.

UYARI: Yukarıdaki maske tariflerimizden en iyi sonucu elde edebilmek adına maskeleri cildinize uygulamadan önce mutlaka cildinizi güzelce temizleyin. Ancak tamamen de cildinizi durulamayın. Yani hafif nemli bırakın. Cildinize tonik uyguladıktan sonra maske uygulamanız, daha iyi bir sonuç alabilmeniz adına oldukça önemlidir.

Maskeleri temiz bir fırça yardımıyla tüm yüzünüze yedirerek, sürün. Göz çevresine uygulayabileceğiniz maske tarifimiz dışındaki diğer maskeleri gözünüze ve göz çevrenize kaçırmamaya çalışın. Maskeyi cildinize uyguladıktan ve yüzünüzü bol suyla yıkadıktan sonra cildinizde bir miktar sarılık kalması durumunda bir miktar zeytinyağına batırdığınız pamuk ile cildinizi silin. Böylelikle cildinizdeki sarılıktan kurtulabilirsiniz. Maskelerin tırnaklarınızın arasına kaçmaması adına eldiven takmanızı öneririz.

Zerdeçal Maskesi Faydaları:

Zerdeçal maskesinin en önemli faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

-Ciltte kolajen üretimini uyararak, daha sağlıklı bir cilde sahip olabilmenize öncülük ediyor.

-İçeriğindeki A, C, B, E vitaminleri ve potasyum sayesinde cildi besliyor, nemlendiriyor ve kuru ciltlerdeki pullanmaları önlüyor.

-Anti-aging etki gösterdiğinden ciltteki ince çizgi ve kırışıklıklara iyi geliyor.

-Cilt sarkmalarını ve çatlaklarını toparlayarak, botoks etkisi gösteriyor.

-Ciltte yeni akne ve sivilce oluşumuna engel oluyor. Mevcut akneleri kısa sürede yok ediyor.

-Ciltteki lekeleri gideriyor, ciltte leke oluşumunu en aza indirgiyor.

Zerdeçal Maskesi Yan Etkileri ve Zararları

Bu maskenin cilde herhangi bir ciddi olumsuz yan etkisi bulunmuyor. Lakin aşırı hassas ya da alerjik bir cildiniz varsa zerdeçal maskesindeki birtakım bileşenler, cildinizde bazı yan etkilere neden olabilir.

-Ciltte kaşıntı, kızarıklık, tahriş; maskenin nadir görülen yan etkileri arasında yer alıyor.

-Yan etkilerle karşılaşmamak adına öncelikle maskeden bir miktar olacak şekilde boyun bölgenize sürün. Bir saat kadar bekleyin. Herhangi bir yan etki ile karşılaşmamanız durumunda maskeyi tüm yüzünüze sürebilirsiniz.

-Yan etkilerle karşılaşmanız durumunda kullanım sıklığını azaltmanızı öneriyorum. Yan etkilerin yine de devam etmesi durumunda maske kullanımını bırakabilirsiniz.

Zerdeçal Maskesi Kaç Günde Bir Yapılır?

Zerdeçal maskesinin cilde faydaları oldukça çoktur. Düzenli uygulandığında cilt lekeleri ve cilt sorunlarını yok eden zerdeçal maskesi haftada 1 yada 2 defa yapılması yeterlidir.

Zerdeçal Maskesi Tüyleri Yok Eder mi?

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için zerdeçal maskesi etkili bir yöntem olabilir. Yüz ve vücutta bulunan istenmeyen tüylerden ve kıllardan kurtulmak için zerdeçal maskesini deneyebilirsiniz.

3 kaşık zerdeçal ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırıp tüylerden ve kıllardan kurtulmak istediğiniz bölgeye uygulamanız yeterlidir. Karışımın krem kıvamına gelmesi gerekmektedir. haftada 3 defa olmak üzere 1 ay boyunca uyguladığınızda tüylerin azalarak yok olduğunu göreceksiniz. Zerdeçal maskesi tüyleri azaltır mı sorusuna vereceğimiz cevap evet azaltır olacaktır.

Zerdeçal maskesi alerji yapar mı?

Genelde yan etkisi ve zararları oldukça az olan bu maske bazı hassas ciltlerde tahriş, kızarıklık ve yanmaya neden olacağı unutulmamalıdır. Maske uygulamadan önce alerjinizin olup olmadığını kesinlikle test etmeyi unutmayın.

Zerdeçal maskesi göz altı morlukları için kullanılır mı?

Göz altı morluklarını yok etmek için zerdeçal oldukça etkilidir. Genelde sorulan sorularda zerdeçal maskesi göz altına sürülür mü, zerdeçal maskesi göz çevresine sürülür mü sorusudur. Yüzünüze sürdüğünüz bu maskeyi göz altına ve göz çevresine ince tabaka halinde sürebilirsiniz. İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde göz altı morluklarının yok olmasını sağlar.

Zerdeçal maskesi yüzde kaç dakika durmalı?

Genelde maske tarifinin içeriğine ve kullanılacak malzemeye bağlı olarak değişmesine karşın genelde zerdeçal maskesi yüzde 20 ile 30 dakika arasında beklemesi yeterlidir.

Zerdeçal maskesi genital bölgeye uygulanır mı?

Genelde genital bölge kararması için zerdeçal maskesi genital bölgeye uygulanmaktadır. Genital bölge beyazlatmak ve rengini açmak için zerdeçal maskesini kullanabilirsiniz. Ayrıca koltuk altı kararması için zerdeçal maskesini deneyebilirsiniz.

Zerdeçal Maskesi Kullananlar

Zerdeçal maskesi kullananlar bu maske hakkında yaptıkları yorumlarda maskenin cilde oldukça faydalı olduğunu ve işe yaradığını söylemişlerdir. Pek çok ünlünün denediği ve önerdiği bu maske ile cilt sorunlarından ve lekelerinden kurtulanların sayısı oldukça fazladır.

Zerdeçal maskesi kullananlar yaptıkları yorumlarda yüze düzenli olarak uygulandığında cildi canlandıran ve yenileyen etkisi olduğu gibi tüylerinden kısa sürede yok olduğunu söylemişlerdir.