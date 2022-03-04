Zerdeçal kürü ile 3 günde 3 kilo verin! Arındırıcı zerdeçal kürü nasıl yapılır?

Tükettiğimiz paketli gıdalar ya da çok yağlı yiyecekler, şekerli besinler ya da düzensiz beslenme bu dertleri yaşamamızın başlıca nedenlerindendir.

Zerdeçal nedir?

Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür.

Zerdeçal neden zayıflatır?

Vücut kalori ihtiyacını kalori deposundan (yağ mekanizmasından) almaya başlar. Buda doğal olarak kilo verdirir. Zerdeçalın kilo vermede görevi, kalori yakıcı olmasıdır. Yani sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlayarak, kalori tüketimini yükseltir.

Onlarca farklı faydası olan zerdeçal, farklı besinlerle karıştırıldığında detoks etkisi yaratarak vücudunuzu arındırır ve hızlı kilo verilmesini sağlar. Zerdeçal kürü nedir, nasıl yapılır, zerdeçal kürü tarifini veriyoruz...

Zerdeçal kürü ile 3 günde 3 kilo verin işte tarifi

Malzemeler

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı taze zerdeçal

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı öğütülmüş çörek otu

1 çay kaşığı kadar çörekotu yağı

1 tatlı kaşığı kenevir tohumu yağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Zerdeçal kürü nasıl yapılır?

Derin bir kabın içerisinde tüm malzemeler karıştırılır. Günde bir öğün yerine 3 gün boyunca sadece bu kür tüketilir Gün içinde bol su tüketmeye özen gösterin. Belirli bir hastalığı olanlar, hamile kişilerin uygulaması sakıncalıdır. Doktorunuza danışmadan uygulamayın.

Zerdeçal kürü nasıl uygulanır?

Bu üç günlük süreçte toksit besinlerden uzak durarak, vücudunuzun tazelenmesini destekleyebilirsiniz.

3 günlük arındırıcı zerdeçal kürü, yoğurt, zerdeçal, karabiber, çörek otu ve yağı, kenevir tohumu yağı ve tarçın karışımıyla yapılır.

Bu kür ile göbek bölgesindeki yağları eritmek ve 3 kilo verebilmek için 3 gün boyunca akşam yemekleri yerine verilen yoğurt ve baharat karışımı tarif tüketilir ve üzerine bol su içilir.

Kürü uyguladığınız süre boyunca, toksit gıdalardan (kızartmalar, hazır atıştırmalıklar, işlenmiş gıdalar ve tatlı gibi basit karbonhidratlar) uzak durulması vücudun arınması ve kilo vermesi için önemlidir.

Arındırıcı zerdeçal kürü etkileri ve faydaları nelerdir?

Stresi azaltıyor, hücreleri uyarıyor, tok tutuyor, sindirimi güçlendiriyor.

İçeriğindeki çörek otu ve karabiber metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Metabolizmayı hızlandırarak hızla kilo vermenizi sağlıyor.

Sindirim sisteminizi temizler. İçeriğindeki güçlü bitki özleri, bağırsak sistemini rahatlatır.

Bel çevrenizde biriken viseral yağları hedef alarak yağdan kilo vermenizi kolaylaştırır.

İçerisindeki karabiber ve zerdeçal birlikte etkileşime girerek serbest radikallerle savaşır ve vücudun arınmasını sağlar.

İçeriğindeki tarçın, kenevir tohumu yağı gibi bileşenler açlık duygusunu azaltır.

Tüm bunlarla birlikte bu güçlü baharatların diğer faydaları da vücudunuz için tam bir arınma ve şifa etkisi yaratır.

Zerdeçallı yoğurt her gün yenir mi?

Zerdeçal yoğurt göre genel olarak sabahları aç karnına tüketilebilir. Aynı zamanda öğle araları öğün olarak değerlendirmek mümkün. Yine aynı zamanda akşam yemeği olarak da doğrudan kullanılabilir. Gün içerisinde sadece bir kase hazırlamak suretiyle kullanmak yeterlidir.

Yapılan araştırmalara göre, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle zamanla vücutta depolanan sağlıksız yağlardan kurtulmak için sağlıklı ve bol lifli besinlerden faydalanmak gerekiyor. Peki, hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte hızla zayıflatan mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar ve portakal detoksu tarifi... (↓) Haberin detayları için (↓)