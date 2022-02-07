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Kadın - Aile Bal ve zerdeçal: Doğadan gelen en güçlü antibiyotik
Kadın - Aile

Bal ve zerdeçal: Doğadan gelen en güçlü antibiyotik

Zerdeçal günümüzde çok popüler bir hale geldi. Zerdeçal ve balın karıştırılarak tüketilmesi antibiyotik etkisini artıracaktır. İşte her derde deva o tarif...

Yeniakit Publisher
2022-02-07 18:17:00 - 2022-02-07 18:28:15
Bal ve zerdeçal: Doğadan gelen en güçlü antibiyotik

Son yıllarda tüm dünyada en popüler baharatlardan biri haline gelen zerdeçal, kendine has kokusu, lezzeti ve rengi ile olağanüstü mutfak ve tıbbi özelliklere sahip.

Ayurvedik, Hint ve Çin tıbbında uzun bir süre kullanılmış olan zerdeçaldan, solunum sorunları, karaciğer hastalıkları, cilt problemleri, kas burkulmaları, kesikler, yaralar ve mide sorunları gibi çeşitli sağlık sorunları için güçlü bir doğal ilaç olarak yararlanılmıştır.

Zerdeçalın ayrıca, Alzheimer, sindirim, çeşitli enfeksiyon tipleri, iltihaplar ve kötü huylu tümörler ile ilgili sorunlara karşı da etkili olduğu kabul edilmiştir.

Balın faydaları saymakla bitmiyor. İçerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitler ile çocukların gelişiminde ve her yetişkinde önemli bir yere sahiptir. Balın içeriğinde C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri, kalsiyum, fosfat, sodyum, demir, magnezyum, potasyum, klorür bulunur. Her derde deva bu iki besin birleşirse? İşte yanıtı

Zerdeçal, sağlığımız için neden önemlidir?

Zerdeçal’ın bu kadar güçlü olmasını sağlayan içeriğindeki curcumin maddesidir. Curcumin, antioksidanlarla doludur, mikroplarla savaşır ve enflamasyonu azaltır. Curcumin’in hücre zarına pozitif etkisi vardır. 700 geni ve 160 fizyolojik sorunu iyileştirme yetisine sahiptir. Hücrelerin hayatta kalması ve DNA için faydalıdır.

Sağlık uzmanları, zerdeçalın kalp, karaciğer, akciğer, sinir sistemi ve metabolizma bozukluklarını tedavi etmede yardımcı olduğunu, Parkinson ve Alzheimer hastaları için de faydalarını kabul etmişlerdir.

Zerdeçal ve bal ile doğal antibiyotik nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı organik toz zerdeçal
  • 100 gram organik bal

Hazırlanışı

Malzemeleri bir cam kavanoza koyun ve iyice karıştırın. Grip ve soğuk algınlığı belirtileri varsa, her saatte bir kere yarım yemek kaşığı olmak üzere bu karışımdan yiyebilirsiniz. İkinci gün yine aynı miktar ancak 2 saatte bir, üçüncü gün ise aynı miktar karışımı 3 saatte bir tüketebilirsiniz.Karışımı yutmadan önce ağzınızda iyice eritin. Bu karışımı içtiğiniz çay ve süte de ekleyebilirsiniz.

 

 

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