Portakal detoksu tarifi: Hızla zayıflatan besinler! Tükettiğiniz anda etkisi başlıyor

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Portakal detoksunun faydaları nelerdir?

Pek çok kişi için problem haline gelen fazla kilolar, doğal detoks yöntemleri ile desteklendiği zaman kısa süre içerisinde verilebilmektedir. Portakal detkoksu içerisinde yer alan C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirirken aynı zamanda toksin maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olarak vücutta arındırıcı bir etki meydana getirmektedir. Kalorisi oldukça düşük olan portakal detoksu sağlıklı bir şekilde zayıflama meydana getirmektedir.

Portakal detoksu özellikle kış aylarında taze portakallar ile yapılmaktadır. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak için öncelikle vücuttaki ödemden kurtulmak gerekmektedir. Vücutta fazla sıvı birikmesinin oluşması ve az idrara çıkmak ödem oluşmasına neden olmaktadır. Vücuttaki şişkinlikten kurtulmanın en faydalı yolu ise portakal detoksudur. Detoks yaparak sindirim sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını sağlarken aynı zamanda bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de etki eder. Böylece mide ve bağırsaklarda meydana gelen düzelme, yağ yakımında da hızlanma etkisi gösterebilmektedir.

Portakal detoksu ile zayıflama

Detoks yapmak vücuttaki fazla yağların, toksin maddelerin ve ödemin yok edilmesi için etkili bir yöntemdir. Fakat detoks tek başına yeterli değildir. Portakal detoksu yaparken aynı zamanda beslenmenize dikkat etmelisiniz. Gün içerisinde tüketmiş olduğunuz besinlere dikkat etmeli ve aynı zamanda yüksek kalorili yiyeceklerden uzak durmalısınız. Vücutta yağ yakımı meydana getirirken tekrar tekrar yağ depolama etkisi meydana getirmek kilo vermeyi engellemektedir.

Besleyici bir meyve olan portakal gerek diyetlerde gerekse detokslarda kullanılmaktadır. Portakal diyeti de tıpkı detoksu gibi kısa süre içerisinde vücuttan ödem atmaya ve yağ yakmaya başlamaktadır. Diyete henüz başlamadan önce detoks yapmak kilo vermeyi daha basit bir hale getirmeye yardımcı olmaktadır. Bu nedenle gereklidir. Evde kendiniz doğal yöntemlerle detoks yapabilirsiniz. Detoks yapmak vücutta hücre yenilenmesinin artması, kanın temizlenmesi, cilt sağlığının yenilenmesine, saçların kuvvetlenmesine ve zihnin açılmasına yardımcı olur. Bu şekilde pek çok faydalı etkisi vardır.

Portakal detoksu nasıl yapılır?

Elveda Kilolar 2 (Portakal Detoksu) Tarifi İçin Malzemeler

1 litre oda sıcaklığında su

1 adet çubuk tarçın

1 adet portakal

Elveda Kilolar 2 (Portakal detoksu) tarifi nasıl yapılır?

Portakalı iyice yıkayıp kabuklarıyla birlikte dilimleyin. Bir kaba su, portakal ve çubuk tarçın alıp iyice karıştırın. Kapağını kapatıp en az 5 saat veya geceden sabaha kadar bekletin. Detoks suyundaki malzemeler içinde kalacak şekilde, gün boyunca özellikle öğünlerden önce bir bardak olmak üzere, uyanıp uyuyana kadar olan sürede detoks suyunu içip bitirmelisiniz.

Hızla zayıflatan besinler! Tükettiğiniz anda etkisi başlıyor

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

İşte en çok lif içeren yiyecekler

Tam tahıllar (Yani kinoa, siyah pirinç, bulgur, yulaf)

Baklagiller (Fasulye, nohut, mercimek)

Koyu yeşil yapraklı sebzeler (Roka, ıspanak, pazı, semizotu, maydanoz, brüksel lahanası, kara lahana)