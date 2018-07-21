Zerdeçal faranjite iyi geliyor

Faranjit burun ve ağzın arka duvarında bulunan yutak mukozasının iltihaplanmasına denir. Faranjit bulaşıcı bir hastalıktır ve öğretmen, spiker ve pilotlarda sıkça görülür.

Kendini boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, yutkunmada zorluk, ateşlenme, titreme ve halsizlikle gösteren faranjite zencefil iyi gelmektedir.

Zerdeçal iltihap söktürücüdür. Zerdeçal tozu ve bir çay kaşığı tuzu bir bardak sıcak suyun içerisinde karıştırın ve bu karışımla gargara yapın.