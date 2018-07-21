THY - İstanbul
0553 313 94 23

Zerdeçal faranjite iyi geliyor

Bulaşıcı üst solunum yolu hastalıklarından olan faranjite zerdeçalın iyi geldiğini biliyor muydunuz? İşte detaylar...

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:02
Zerdeçal faranjite iyi geliyor

Faranjit burun ve ağzın arka duvarında bulunan yutak mukozasının iltihaplanmasına denir. Faranjit bulaşıcı bir hastalıktır ve öğretmen, spiker ve pilotlarda sıkça görülür.

Kendini boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, yutkunmada zorluk, ateşlenme, titreme ve halsizlikle gösteren faranjite zencefil iyi gelmektedir.

Zerdeçal iltihap söktürücüdür. Zerdeçal tozu ve bir çay kaşığı tuzu bir bardak sıcak suyun içerisinde karıştırın ve bu karışımla gargara yapın.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:02
  1. zerdeçal
  2. faranjit
  3. doğal tedavi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da hırsızlık şoku!
    1. Trabzonspor'da hırsızlık şoku!
    2. Mola veren gurbetçilere büyük şok!
    3. Vahid Amiri kimdir? Vahid Amiri..
    4. Bir ülke daha tercihini yaptı! Artık..
    5. İran'daki korkunç saldırıyı o örgüt..
    6. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    7. Adnan Oktar: Ben mehdiyim, Fetullah..
    8. ABD'den şaşırtan Rusya itirafı!..
    9. Fenerbahçe'de Comolli, çifte bombayı..
    10. Zerdeçal faranjite iyi geliyor
    11. 2018 KPSS lisans sınav soru ve..
    12. Ailesinden destek göremeyen..
    13. Van Persie'den olay Fenerbahçe sözleri!
    14. İşte Muharrem İnce'nin planı!..
    15. Darpçı polis hem suçlu hem güçlü
    16. Sanal devriyeler teröristlere göz..
    17. Başkasının yerine DGS'ye giren 2 kişi..
    18. Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Herkese..
    19. Yem karma makinesinde korkunç ölüm!
    20. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu