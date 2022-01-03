Zerde tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı safran

1 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Zerde tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Pirinci tencerede 4-5 su bardağı kadar suyla haşlamaya başlayın. Haşlama suyunun kıvamına göre 1-2 su bardağı daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Safranı sıcak suda rengi çıkana kadar bekletin. Pirinçler yumuşadığında şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü tencereye ekleyin. Bu esnada nişastayı 1 çay bardağı kadar suyla açın ve onu da tatlıya ilave edin. 2-3 dakika daha kaynattığınız tatlıyı kaselere bölüştürüp soğuyup katılaşana kadar bekletin. Ardından üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Zerde kaç dakikada pişer? Püf noktası

Hazırladığınız zerde tatlısı hafif koyulaşıp, boza kıvamı alana kadar ara sıra karıştırarak, yaklaşık 15-20 dk pişirin. Zerde tatlısı piştikten sonra ocaktan alın. Kaselere döküp, ılımaya bırakın.