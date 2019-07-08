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Zerde | Osmanlı saraylarından yadigar, özel reçeteli tatlı tarifi

Safran ve zerdeçalın karışımıyla yapılan, özel ve naif bir tatlı. Dışarıda yediklerinizi bir kenara koyun ve asıl safranla yapılmış olan bu lezzete kulak verin.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
Zerde | Osmanlı saraylarından yadigar, özel reçeteli tatlı tarifi

Yıllardır yapılan ve geleneksel lezzetlerimiz arasında yer alan, görüntüsü ve tadıyla yiyenleri mest eden bir tatlı: Zerde

Osmanlı'dan yadigar, özel reçete ve denemelerle günümüze ulaşan bu lezzet, padişahların, misafirlerine ikram ettikleri yumuaşk bir tatlıydı. Şimdilerde yavaş yavaş unutulmaya yüz tutsa da, birçok kişi bu kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Malzemeler

  • yarım su bardağı pirinç
  • 6 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 tutam safran
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 3 yemek kaşığı gül suyu
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü

Öncelikle safranları bir gece öncesinden gül suyu içerisinde, ağzı kapalı şekilde bekletin.

Pirinçleri nişastasından arındırarak iyice yıkayın ve tencereye aktarın. Üzerine şeker ve suyunu ilave edip yavaşça kaynatın.

Nişastayı 5 - 6 yemek kaşığı soğuk su içerisinde çözdürerek, pişmiş -ama lapa olmamış- pirinçlerin içerisine ilave edin.

Ardından safranlı karışımı da ekleyerek karıştırın. 5-10 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp, servis kaselerine alın.

Şimdiden afiyet olsun...

 

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
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