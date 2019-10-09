Zerde nasıl yapılır? Zerde tarifi malzemeleri

Osmanlı'dan miras kalan zerde, günümüzde de severek tüketilerek değerini koruyor. Sunumu yörelere göre değişen bu tatlıya nar tanelerinin yanı sıra portakal kabuğu rendesi de ekleyerek tüketebilirsiniz. Rengini özellikle Arap mutfağında yaygın olarak kullanılan safrandan alan zerdenin yapımında aromatik tatlar kullanılıyor. Peki, zerde tatlısı nasıl yapılır? Zerde için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zerde tarifi...

Malzemeler

5 su bardağı su,

2 su bardağı şeker,

1 çay bardağı pirinç,

1 çorba kaşığı nişasta,

1 çay kaşığı zerdeçal veya safran

Süslemek için:

Fındık kırığı,

Kuş üzümü,

Çam fıstığı,

Nar taneleri

Zerde nasıl yapılır?

Tencereye koyulan suya, pirinç ve toz şeker eklenir ve karıştırarak kaynatılır. 1 gece önceden 1 bardak su içinde ıslatılan zerdeçal yapraklarının suyu süzülerek tencereye eklenir.Nişasta kıvam vermesi için ayrı bir yerde biraz sulandırılarak yavaş yavaş karışıma eklenir. 1 taşım kaynadıktan sonra servis kabına alınarak soğuması için buzdolabına koyulur. Tatlımız jöle gibi katı bir kıvam aldıktan sonra üzeri fındık kırığı, kuş üzümü, çam fıstığı ve nar taneleri ile süslenir. Zerde servise hazırdır.