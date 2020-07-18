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Spor

Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:40:06 -
Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u transfer etti.

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İki yıldır Lokomotiv Kuban forması giyen Fridzon, geçen sezon ligdeki 12 maçta 7,8 sayı, 1,4 ribaunt, Avrupa kulvarında ise 5 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,8 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

2013-2018 yıllarında CSKA Moskova kadrosunda yer alan Fridzon, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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