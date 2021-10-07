  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Zengin eş arayanlar dikkat! Saliha Erdim genç kadınlara seslendi
Kadın - Aile

Zengin eş arayanlar dikkat! Saliha Erdim genç kadınlara seslendi

Katıldığı bir Youtube canlı yayınında konuşan Davranış Bilimleri Uzmanı Saliha Erdim, evlenecek genç kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 18:56:00 - 2021-10-07 20:42:47

 Yeniakit.com.tr 

Davranış Bilimleri Uzmanı Saliha Erdim, evlilik planı yapan genç kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Evlenmeyi planlayıp, kendisine danışan genç kadınlara, "Nasıl bir adayla evlenmek istersiniz?" diye sorduğunu belirten Erdim, "Dünyanın meziyetini sayıyorlar. 'Öyle bir insan sizi niye seçsin? Siz de ne var?' diyorum. 'Öyle bir erkeğe ne biriktirdiniz? Ne hazırladınız?' Kimsenin ağzını bıçak açmıyor." ifadelerini kullandı.

Saliha Erdim, evlilik planlayan gençlere şöyle seslendi:

"Çok güzel bir söz var. Deniyor ki; 'İyi bir eş aramak önemli ama aranılan bir eş olmak daha önemli'. "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay