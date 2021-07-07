Zengezur koridoru bölgesel ekonominin anahtarı olacak

Göksel Çağlav Ankara

Şuşa Beyannamesi’nden sonra, 2024 yılına kadar Azerbaycan-Türkiye ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefinin konulduğunu vurgulayan Hakverdi şunları söyledi: “Azerbaycan’ın yıllık dış ticaret hacmi 25 milyar dolar civarındadır. Hedefe ulaşırken bunun yüzde 50’sinden daha fazlası Türkiye’nin payına düşecek. Bu demektir ki Türkiye’nin payı Azerbaycan’ın ticaret ortakları olan 185 ülkenin toplam payından daha fazla olacak. Yani, Azerbaycan bir yılda ülke dışından aldığı 15 milyar dolar civarında ürünün 8 ve ya 9 milyar dolar civarındakini Türkiye’den alacak. Ülke içinde büyük kısım markalar; gıda, giyim, eşya, teknoloji alanında Türkiye markaları olacak. Bu ise ekonomik mucize demektir.”

14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, “EİT ülkelerini Zengezur koridorundan yararlanmaya davet ediyoruz’ dediğini hatırlatan Hakverdi şunları dile getirdi: “EİT, 1985 yılında Türkiye; İran ve Pakistan birlikteliğiyle kuruldu. 1992 yılında Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan’ın katılımı ile yarım milyar nüfusu bağlayan bir örgüt haline geldi. EİT ülkeleri içerisinde Türkmenistan’ı büyük harflerle yazalım. Türkmenistan’ın 1995 yılındaki tarafsızlık statüsünden sonra hiçbir uluslararası kuruluşa katılmadığı düşünülürse şu an diğer Türk Cumhuriyetleri ile birlikte üye olduğu tek organizasyon EİT’dir. Zengezur Koridoru aktif olmasıyla, EİT, Türkiye’nin kilit nokta olmasıyla önemi artacak bir kuruluş.

Zamanında Türkiye’nin Türk dünyasına ulaşımını engellemek için Azerbaycan’ın elinden alınan tarihi Zengezur toprağı Şuşa Beyannamesinden sonra Türk cumhuriyetlerini bir noktada, bir kuruluşta birleştirecek. Zengezur Karidoru, hem ekonomi hem de Türk nüfusu arasında kırılmaz bağ kurmak acısından çok elverişli bir noktadadır. Bu ise asırlardır hayali kurulan, Avrupa Birliği gibi Türk Devletleri Birliği’nin kurulması için çaba veren, mücadele edenlerin hayalinin gerçeğe dönüşmesi demektir Zengezur koridoru bir başlangıçtır. EİT, Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Asya alanını kapsıyor ve Rusya’yı Basra Körfezine, Çin’i de Avrupa’ya bağlayan hattın üzerinde bulunuyor.

Zengezur Koridoru önümüzdeki 3 yıl içinde işlek hale gelirse bölgesel ve küresel işbirliği için yeni fırsatlar ortaya çıkaracaktır. Zengezur Koridoru, bölgeyi işbirliği, refah ve istikrar coğrafyasına dönüştürmeyi hedefleyen projeler için de önemli bir noktadır.”

