Zencefil, zerdeçal bal karışımı tarifi: Bal zencefil, zerdeçal karışımı faydaları

Böylesine kritik bir dönemde bağışıklık sistemini desteklemek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek oldukça önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Andaç Yeşilyurt, özellikle kış aylarının getirdiği gribal enfeksiyonlara karşı kilit besinleri bir araya getirerek çok etkili bir tarif paylaştı. Yeşilyurt “her sabah 1 tatlı kaşığı bu karışımdan içmek bağışık sistemi için önemli bir takviye olacaktır” diyor.

Karışım içerisindeki limon kabuğu ve kırmızı biber, özellikle C vitamini ve beta karoten ihtiyacı için zengin kaynaklar. Sarımsak ise içerdiği sülfür yapısındaki bileşenler sayesinde anti mikrobiyal ve antibakteriyel bir özelliğe sahip. Zencefil de bünyesinde bulundurduğu fenolik bileşenler sayesinde kış aylarında soğuk algınlığının sebep olabileceği semptomları rahatlatmaya yardımcı olurken, aynı zamanda antiinflamatuvar etkisi sebebiyle de bağışlık sistemini desteklemeye yardımcı oluyor. Zerdeçal ise içeriğindeki curcumin gibi önemli bileşenler sayesinde değerli bir besin olarak hayatımızda yer alıyor.

Bütün bu önemli besinleri bal ile birleştirerek şifa niyetine her sabah 1 tatlı kaşığı tüketebilecek Ballı Zerdeçallı Şurup tarifi;

BALLI ZERDEÇALLI ŞURUP

Malzemeler:

1 küçük parça taze zencefil

1 adet limonun kabuğu

1-2 tatlı kaşığı toz zerdeçal (taze de kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 diş sarımsak

125 gr bal

Zencefil, zerdeçal bal karışımı tarifi nasıl yapılır?

Taze zencefili ve limonun kabuğunu bir kaba rendeleyin. Küçük ve boş bir kavanoza alın. Üzerine toz zerdeçal, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak ve balı ekleyin. İyice karıştırın. Kapağını kapatıp saklayabilirsiniz. İster sıcak suya ekleyerek çay şeklinde, isterseniz sade olarak bir kaşık tüketebilirsiniz.

Zencefil Bal Karışımı Faydaları

Boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı korur.

Vücuda enerji verir.

Sindirim sistemini dengeler.

Mide bulantısını hafifletir.

Anne sütünü artırdığı düşünülür.

Adet sancılarında rahatlatıcıdır.

Ses kısıklığına iyi gelir.

Zencefil, zerdeçal bal karışımı pratik tarifi

Kabuğunu soyduğunuz zencefili, doğrayıcıdan geçirin. 250 gram zerdeçalı da doğrayıcıdan geçirip bir kabın içerisine alın. Tepeleme bir yemek kaşığı tarçını ekleyin. Marmelat kıvamı alana kadar bal ekleyerek karıştırın.

Ballı zerdeçal faydaları

Soğuk ve grip salgınlarının yoğunlaştığı kış aylarında zerdeçal zencefil ve bal ile hazırlanan karışım oldukça etkilidir. Ses kısılması ve öksürüğe iyi gelen bu karışım ayrıca boğaz ağrısını ve bademciğin iltihaplanmasını önler. Doğal bir antiseptik olan zerdeçal solunum yollarını açar.

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