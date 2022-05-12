Zencefil ve limon çayının faydaları nelerdir? Toz zencefil çayı nasıl hazırlanır?

Zencefil Çayı Faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen, hem sıcak hem soğuk olarak tüketilebilen zencefil çayının yerini hiçbir şey tutamaz. Hatta zencefil limon çayının vücutta sağladığı yararlar saymakla bitmez. C vitamini, magnezyum, potasyum ve daha pek çok vitamin ve mineral açısından zengin olan zencefil tam bir sağlık deposu. Üstelik tüketimi çok kolay.

“Zencefil çayı nasıl yapılır?” sorusunun komplike olmadığı söylenebilir. Zencefil çayını nane, limon veya portakalla hazırlayarak aromatik bir lezzet katabilirsiniz.

Zencefil B3, B6, C ve K vitaminleri, demir, potasyum, magnezyum, fosfor ve çinko içerir. Bu faydalı bitkinin çayı taze, kurutulmuş ya da tozuyla yapılır.

Zencefil Çayının Faydaları

Zencefil son yıllarda hayatımıza hızla giren ve faydalarını geç da olsa fark ettiğimiz bir besin. Tozunu baharat olarak daha sık tüketmeye başlasak da tazesi de mutfaklarda daha çok kendisine yer bulmaya başladı. Zencefilin faydaları şöyle açıklanabilir:

Bağışıklığı Güçlendirir

Zencefil, antioksidan ve anti-inflamatuvar özelliğe sahip birçok fitokimyasal içermektedir. Bunun yanı sıra C vitamini içeriğiyle birlikte bağışıklığın desteklenmesinde rol oynar. Hastalıklara karşı bağışıklığın güçlü olması gerekir. Yapılan araştırmalarda zencefil tüketiminin TNF-alfa, interlökin-6 gibi vücutta inflamatuvar yanıt gösteren bu belirteçlerin üzerinde azaltıcı etkiler gösterdiği saptanmıştır.

Mide Bulantısına İyi Gelebilir

Kusma ve mide bulantınız varsa bir fincan zencefil çayı rahatlama sağlayabilir. Yolculuk esnasında yaşanabilecek bu sorunların yanı sıra baş dönmesini de durdurabilir. Zencefilin yapısında bulunan gingerol adlı fitokimyasal mide bulantısı ve kusma semptomlarının iyileştirilmesinde faydalı etkilere sahiptir. Araştırmalar, zencefil çayının bulantıyı hafifletmede olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle sabah bulantılarında etkinliği gözlenmiştir.

Sindirim Sistemini Destekler

Zencefil çayının faydaları sindirim sistemi üzerinde de görülür. Sindirimi iyileştirmede birçok faydası bulunan zencefil, gaz şikayetlerini rahatlatmada tercih edilebilir. Zencefil, sindirim hareketlerini hızlandırıcı etkisiyle, kabızlık problemine çözüm yöntemlerinden olabilir veya kabızlığı önlemede kullanılabilir. Ayrıca sindirim enzimleri üzerinde faydalı etkilere sahiptir.

İltihabı Azaltabilir

Anti-inflamatuar özellik taşıyan zencefil, kas ve eklem sorunlarının giderilmesinde faydalı olabilir.

Solunum Güçlüğünü Giderebilir

Zencefil çayı, soğuk algınlığı semptomlarının iyileşmesinde destek sağlayabilir. Özellikle taze zencefil çayının solunum sistemini koruyucu etkileri olabileceği araştırmalar tarafından desteklenmektedir. Zencefil çayının buharını solumak burun tıkanıklığı ve solunum sorunlarında rahatlatıcı olabilir.

Kolesterol Seviyelerinin Düşmesinde Fayda Sağlayabilir

Yüksek kolesterol kalp hastalığı riski ile ilişkilidir. Zencefil çayındaki vitamin ve mineraller, kan dolaşımını iyileştirerek kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini düşürmeye yardımcı olabilir.

Ağrı Kesebilir

Zencefil çayı faydaları arasında ağrı dindirmede sayılabilir. Bir bardak zencefil çayı içmek, adet sancılarının dindirilmesinde faydalı olabilir. Ilık zencefil çayına batırılmış bir havluyu da karnın alt bölgesine koymak krampları azaltabilir. Baş ve kas ağrılarını da azaltmada etkili olabilir.

Stresi Azaltabilir

Zencefil çayı sakinleştirici bir özelliğe sahiptir. Gerginliğinizi ve stresi azaltmanıza yardımcı olur.

Kilo ve Kan Şekeri Kontrolü Sağlayabilir

Yapılan araştırmalar, zencefil çayı tüketenlerde tokluk sürelerinin uzadığı ve açlığın azaldığını gösteriyor. Zencefilin obeziteyi önlemede de yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca tip 2 diyabetlilerde A1C, insülin ve trigliserid azaltmada ve kan şekerini dengelemede de etkilidir.

Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

“Taze zencefil çayı nasıl yapılır?” sorusu sizi korkutmasın. Çünkü taze zencefil çayı yapımı çok basittir. Bunun için 1 kök taze zencefil, ½ portakal ve/veya 1 limon yeterli olacaktır. Öncelikle zencefili soyup rendeleyin. Halka şeklinde dilimleyip ocakta kaynattığınız suya ilave edin. 10 dakika birlikte kaynamasını bekleyin ve altını kapatın. Portakalı/limonu sıkıp suyunu ekleyebilirsiniz. Zencefil çayını toz zencefille de yapabilirsiniz. (acibadem)