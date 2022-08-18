Zencefil limon tarçın kürü: Göbek eritiyor, yağları anında yakıyor! Limon kürü tarifi nasıl yapılır?

Limon ve zencefilin birlikte kullanımı ile neredeyse her derde deva bulmak mümkündür. Özellikle öksürüğü kesme, yağ yakımı hızlandırma, metabolizma çalışma hızını arttırma, kilo kaybını kolaylaştırma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve hastalıklara...

Zencefil Limon Kürü Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Limon kokusu ise yemeklere aroma katarken kürüyle de zayıflatıyor. Limon kürü aç karnına içildiğinde yağları parçalıyor. Fazlalıklardan kurtarıyor. İşte sağlıklı limon kürü tarifi...

Limon ve zencefilin birlikte kullanımı ile neredeyse her derde deva bulmak mümkündür. Özellikle öksürüğü kesme, yağ yakımı hızlandırma, metabolizma çalışma hızını arttırma, kilo kaybını kolaylaştırma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve hastalıklara karşı koruyucu etkileri vardır.

LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Limon kürü yapılışı; 5 adet limonun suyunu sıkın 8 bardak su ile karıştırın 3 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. 10 adet taze nane yaprağı atın. 1 yemek kaşığı çam balı ile tatlandırın. 1 adet taze zencefili rendeleyin ve içine koyun. 3-4 adet çubuk tarçın ile renklendirin. 7 ya da 8 adet buz ile içimini kolaylaştırın. Bu karışını büyük bir sürahide yaptıktan sonra bir süre buzdolabında dinlendirin. Bu kürü 2 hafta boyunca günlük olarak tekrarlayın. Diyet yaparken günlük içmeniz gereken 2 LT su ihtiyacınızı, bu kür ile karşılayabilirsiniz. Bu kürü diyet ve egzersiz ile uygulayarak 2 hafta sonra 10 kilo vermeniz mümkün. Çünkü bu kür ile hem yağlarınızı kolay yakarsınız hem de vücudunuzdaki ödemi atarsınız. Sabahları kalktığınızda içerseniz güne enerjik başlayabilir gece yatmadan önce içerseniz de uyurken bile metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Spor öncesinde bir bardak bu kürü tüketirseniz de daha hızlı terlersiniz ve daha kolay kilo verirsiniz.

Zencefil limon tarçın kürü

Tarçınlı zencefilli yağ yakıcı kür

Malzemeler: -1 çay kaşığı toz tarçın -1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil -1 tane limon -1 çay kaşığı sirke -1 tutam maydanoz -500 ml su Nasıl yapılır? Malzemelerin hepsini blenderdan geçirin ve elde ettiğiniz karışımı her gün yatmadan önce için.

Zencefil tarçın limon suyu faydaları

Hazımsızlık ve mide şişkinliklerine iyi gelir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Vücut ısısını arttırır.

Kolesterol düşürücü etkisi vardır.

Nefes darlığına iyi gelir.

Mantar enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar.

Gıda zehirlenmelerinde kullanılır.

Eklem ağrılarına iyi gelir.