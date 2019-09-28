Zencefil kökü çayı nasıl yapılır?

Faydası saymakla bitmeyen; yemeklerde, içeceklerde ve çiğ olarak tüketilen zencefilin 2 farklı çayını sizler için yazdık. Peki ama kök zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil çayının püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Zencefil çok sayıda önemli vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir.

Meyveli tarçınlı zencefil çayı

yarım litre su

1 büyük dilim ananas

1 çubuk tarçın

yarım limon

pet şişe kapağı büyüklüğünde zencefil

Öncelikle suyu kaynaması için ocağa alın ve üzerine bir çay bardağı kadar su ilave edin. Dinlenme ve kaynama esnasında fazla su kaybedeceği için ekstra bir ekleme yapmak gerekecektir.

Kaynayan suya limon hariç bütün malzemeleri ilave edin ve 10 dakika kaynatın.

Ocaktan aldığınız çayın içerisine limon ilave edip, 5-8 dakika kadar demlendirin ve için.

Ballı zencefil çayı

yarım litre su

yarım limon

pet şişe kapağı büyüklüğünde zencefil

1 yemek kaşığı kadar bal

Öncelikle suyu kaynatın. Ardından içerisine zencefili ilave edip 8-10 dakika kadar tekrar kaynatın.

10 dakika demlendirdiğiniz çayın içerisine limon ve balı ilave edip karıştırın.

Afiyet olsun...