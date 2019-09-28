0553 313 94 23

Zencefil kökü çayı nasıl yapılır?

Faydası saymakla bitmeyen; yemeklerde, içeceklerde ve çiğ olarak tüketilen zencefilin 2 farklı çayını sizler için yazdık. Peki ama kök zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil çayının püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:29
Zencefil kökü çayı nasıl yapılır?

Faydası saymakla bitmeyen; yemeklerde, içeceklerde ve çiğ olarak tüketilen zencefilin 2 farklı çayını sizler için yazdık. Peki ama kök zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil çayının püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Zencefil çok sayıda önemli vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir.

Meyveli tarçınlı zencefil çayı

  • yarım litre su
  • 1 büyük dilim ananas
  • 1 çubuk tarçın
  • yarım limon
  • pet şişe kapağı büyüklüğünde zencefil

Öncelikle suyu kaynaması için ocağa alın ve üzerine bir çay bardağı kadar su ilave edin. Dinlenme ve kaynama esnasında fazla su kaybedeceği için ekstra bir ekleme yapmak gerekecektir.

Kaynayan suya limon hariç bütün malzemeleri ilave edin ve 10 dakika kaynatın. 

Ocaktan aldığınız çayın içerisine limon ilave edip, 5-8 dakika kadar demlendirin ve için. 

 

Ballı zencefil çayı

  • yarım litre su
  • yarım limon
  • pet şişe kapağı büyüklüğünde zencefil
  • 1 yemek kaşığı kadar bal

Öncelikle suyu kaynatın. Ardından içerisine zencefili ilave edip 8-10 dakika kadar tekrar kaynatın.

10 dakika demlendirdiğiniz çayın içerisine limon ve balı ilave edip karıştırın.

Afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:29
  1. Zencefil kökü çayı nasıl yapılır?
  2. Öksürük için zencefil çayı nasıl yapılır?
  3. taze zencefil neye iyi gelir?
  4. Zencefilli ballı süt nasıl yapılır?
  5. Zencefil Faydaları Nelerdir?
  6. kök zencefil çayı nasıl yapılır
  7. zencefil ne kadar tüketilmeli
  8. toz zencefil çayı nasıl yapılır
  9. Zencefil çayı nasıl yapılır?
  10. Zencefil tozu nasıl yapılır?
  11. kuru zencefil çayı nasıl yapılır
  12. hamilelikte zencefil çayı nasıl yapılır
  13. taze zencefil çayı faydaları
  14. zencefil nasıl kullanılır
  15. Zencefil çayı nasıl yapılır
  16. zencefilli çay nasıl yapılır
  17. soğuk alıgınlığı için çay
  18. zencefilli bitki çayı
  19. zencefilli bitki çayı nasıl yapılır
  20. Zencefil çayının püf noktaları nelerdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Hamdi Bey'in tablosu 6 milyon 315 bin sterline alıcı buldu
    1. Osman Hamdi Bey'in tablosu 6 milyon..
    2. Sheffield United Liverpool maçı kaç..
    3. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn:..
    4. ASELSAN denizde yeni bir projeye imza..
    5. Liverpool zor da olsa 7'de 7 yaptı
    6. Dev derbi Taksim'de esnafın yüzünü..
    7. Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç..
    8. Domuztepe Höyüğü'nde okçuluğa dair..
    9. Toprak Razgatlıoğlu'dan müthiş zafer!
    10. Yunanistan'da feribot yandı! 600 kişi..
    11. Galatasaray Fenerbahçe maçının..
    12. Böyle ahlaksızlık görülmedi! İstanbul..
    13. Modric, Atletico Madrid-Real Madrid..
    14. Patriotlar Suudi Arabistan'ı..
    15. Kışlık patateste verim ve kalite yüz..
    16. Trabzonspor resmen açıkladı! 'Başvurduk'
    17. AFAD açıkladı: İstanbul'un ardından..
    18. Patriotlar başarısız olmuştu: İsrailli..
    19. Zencefil kökü çayı nasıl yapılır?
    20. Türk halkından S-400'e destek NATO'ya..
    21. WSJ: Suudi Arabistan Husilerle..
    22. Hamsi hareketlendi! Fiyatı 10 liraya..
    23. Evinin balkonundan düşen Merve..
    24. İstanbul beşik gibi sallanıyor!
    25. AK Partili Vekil Mustafa Yeneroğlu..
    26. Aydın'da psikolojik sorunları olan..
    27. Abdullah Gül'ün son paylaşımına tepki..
    28. Rifat Hisarcıklıoğlu: Bileğimizi kimse..
    29. Bakan Selçuk: Türkiye, her adımda..
    30. Afganistan'da saldırı: Ölü ve..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak