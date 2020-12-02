Zemheri ayı ne zaman?

Zemheri ayı, halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, olarak bilinmektedir. Zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olarak ifade edilir.

Diğer yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelmiştir. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de ifade edilirdi.

Kış şartlarının en yoğun olarak yaşandığı 40 günlük dönemi kapsayan zemheri ayı, hastalıkların çok fazla görüldüğü aydır.