  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Zemheri ayı ne zaman?
Gündem

Zemheri ayı ne zaman?

2020 yılında Zemheri ayının ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Zemheri, kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilir. Zemheri ayı, Sıcaklık dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çeker. Peki, zemheri ayı ne zaman başlayacak, Zemheri, hangi tarihler arasındadır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:56:00 -
Zemheri ayı ne zaman?

Zemheri ayı, halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, olarak bilinmektedir. Zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olarak ifade edilir.

Diğer yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelmiştir. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de ifade edilirdi.

Kış şartlarının en yoğun olarak yaşandığı 40 günlük dönemi kapsayan zemheri ayı, hastalıkların çok fazla görüldüğü aydır.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi
Ekonomi

100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına olan ilgi artıyor. En çok ihracat yapılan ülke ABD olurken diğer en çok talep ise Rusya ve Fransa'dan geldi...
Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı
Siyaset

Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK için sarf ettiği, “Satılık ordu” şeklindeki skandal sözleri hakkında, sözde ülkücü İYİ Parti Ge..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay