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Zeljko Obradovic: “Her maçı dikkatli izleyip detaylara bakmamız gerekiyor”

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Her maçı dikkatli izleyip küçük detaylara bakmamız gerekiyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 23:20
Zeljko Obradovic: “Her maçı dikkatli izleyip detaylara bakmamız gerekiyor”

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Her maçı dikkatli izleyip küçük detaylara bakmamız gerekiyor. Savunmamız yeterli değildi maç için. Hücum açısından da çok kötüydük” diye konuştu.


THY Euroleague Play-Off müsabakası ikinci maçında Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris Kaunas’a 82-80 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları oyun için Zalgiris’i tebrik ederek, “Çok iyi basketbol oynadılar. İlk maçtan sonra söylediğim gibi reaksiyon göstermeleri normal. Ne kadar maçı kazanacak noktaya gelecek olsak da onlar kesinlikle kazanmayı hak ettiler. Euroleague’de Play-Off oynayacak seviyede oynamadık. Savunmamız 2 gece önceye göre çok farklıydı. Böyle olduğunda her zaman antrenör sorumludur. 1-1 oldu seri Kaunas’ta devam edecek. Orada daha iyi oynamak için ne yapmak istediğimizi iyi anlamamız gerekiyor. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. Her maçı dikkatli izleyip küçük detaylara bakmamız gerekiyor. Savunmamız yeterli değildi maç için. Hücum açısından da çok kötüydük. Eğer rakibinize %72 sayı atma şansı verirseniz böyle olur. Hücumda iyi oynadığımız anlarda da savunma açısından kötü kararlar verdik, çok acele ettik, saniye içerisinde değişiklikler yapmaya çalıştık. Kendimizi hazırlayıp daha akıllı oynamak için çalışacağız. İlk maçta da söylediğim gibi Zalgiris çok iyi bir takım ve savaşçılar. Kaunasta’da aynı şekilde oynayacaklar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 23:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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