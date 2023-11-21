Zelensky üst düzey isimleri görevden aldı

Ukrayna'da hükümet, üst düzey iki siber savunma yetkilisinin görevden alındığını açıklarken savcılar siber güvenlik kurumunda yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Üst düzey kabine yetkilisi Taras Melnyçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi (SSSCIP) Başkanı Yurii Shchyhol ve yardımcısı Viktor Zhora'nın pazartesi günü hükümet tarafından görevden alındığını bildirdi.

Bu açıklamadan sadece birkaç saat sonra savcılar, SSSCIP başkanı ve başkan yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, 2020-2022 yılları arasında 1,72 milyon dolarlık bir meblağı zimmetlerine geçirmekle suçlanan altı kişilik bir komploda yer aldıkları iddiasıyla açıldığı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, yetkililerin, diğer teklif sahiplerine kapalı olan bir satışta, kendi kontrolleri altında olduğu iddia edilen iki şirketten şişirilmiş bir fiyatla yazılım satın aldıklarından şüphelendiğini bildirdi.

Devlet iletişimini güvence altına almaktan ve devleti siber saldırılara karşı korumaktan sorumlu SSSCIP yetkilileri ise Telegram'dan yaptıkları açıklamada, müfettişlerle iş birliği içinde olduklarını ve kurumun tüm satın alımlarının yasal şekilde yapıldığını söyledi.

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Ukrayna, müzakerelerin başlaması için yolsuzlukla mücadeleyi önemli bir ön koşul olarak sunan Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda yolsuzluk karşıtı çabalarını hızlandırdı.

Kaynak: Euronews

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