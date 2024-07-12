Zelensky: Tarihi zirve Türkiye’de olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Zelenskiy, "Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VERDİĞİ DESTEK İÇİN KENDİSİNE MİNNETTARIM"

Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim.

TARİHİ ZİRVE TÜRKİYE'DE OLACAK

Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ARABULUCULUK DAHİL HER TÜRLÜ GİRİŞİME HAZIRIZ"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi için gittiği Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.