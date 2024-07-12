  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı

Japon yeni yükseldi! ABD enflasyon verileri doları zayıflattı! Ne olacağı henüz bilinmiyor

Mehmet Şimşek net konuştu! Vergilendirilmemiş hiç kimse kalmayacak

Wesley Sneijder'den, 'kara para aklama' iddialarına isyan etti!

İsrail'in skandal Batı Şeria kararı sonrası İsrail lobisi harekete geçti! G7 ülkelerinden son dakika İsrail duyurusu

Rıfat Hisarcıklıoğlu da topa girdi! TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap yok itiraz var

Hackerlar şifreleri ifşa etti! e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin

IEA, petrolde arz ve talep tahminlerini yeniledi

Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor

Çarpıcı açıklama! "En az 128 tane F-16 gerekli"
Gündem Zelensky: Tarihi zirve Türkiye’de olacak
Gündem

Zelensky: Tarihi zirve Türkiye’de olacak

Yeniakit Publisher
2024-07-12 06:43:00 -
Zelensky: Tarihi zirve Türkiye’de olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Zelenskiy, "Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu.

 

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VERDİĞİ DESTEK İÇİN KENDİSİNE MİNNETTARIM"

Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim.

TARİHİ ZİRVE TÜRKİYE'DE OLACAK

Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ARABULUCULUK DAHİL HER TÜRLÜ GİRİŞİME HAZIRIZ"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi için gittiği Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı
NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı

Gündem

NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye planını açıkladı!

Erdoğan Macron ile görüştü
Erdoğan Macron ile görüştü

Gündem

Erdoğan Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan açıkladı! Almanya’dan Eurofighter mı alınıyor?
Başkan Erdoğan açıkladı! Almanya’dan Eurofighter mı alınıyor?

Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı! Almanya’dan Eurofighter mı alınıyor?

Erdoğan: "Biden ile görüştüm 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"
Erdoğan: “Biden ile görüştüm 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"

Gündem

Erdoğan: “Biden ile görüştüm 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23