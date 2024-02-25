Zelensky: Sadece 31 bin askerimizi kaybettik!

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Devam eden savaşa ilişkin son durumu aktaran Zelensky, Rusya''nın açıkladığı "Ukraynalı kayıp" sayısına itiraz etti. Zelensky, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp” dedi.

'Yaralı sayımızı açıklayamayız'

Rusya'nın Ukrayna’nın savaştaki kayıpları hakkında verdiği yüksek sayılara itiraz eden Zelesnky, savaştaki yaralı asker sayısını açıklayamayacağını, çünkü bunun Rusya’ya yardımcı olacak bilgi olduğunu belirtti. Zelenskiy, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2022 Aralık’ta yaptığı açıklamada, savaşın başından o ana kadar 13 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ifade etmiş, bugüne kadar başka bir açıklama yapmamıştı.