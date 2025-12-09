Zelensky: Londra’daki görüşmeler verimli geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in katılımıyla Londra'da gerçekleşen E3 grubu liderleri toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

KRİTİK OLAN ŞEY, AVRUPA, UKRAYNA VE ABD ARASINDAKİ BİRLİKTİR

Görüşme sonrasında Downing Street'ten bir fotoğraf paylaşan Zelenskiy, desteğe teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek güvenliği sağlamak her zaman için ortak bir meydan okuma ve ortak bir çabadır. Bugün kritik olan şey, Avrupa ile Ukrayna arasındaki birliğin yanı sıra Avrupa, Ukrayna ve ABD arasındaki birliktir. Bugün, ABD tarafıyla yürüttüğümüz diplomasi üzerine ayrıntılı bir görüşme yaptık. Güvenlik garantileri ve yeniden inşanın önemine ilişkin ortak bir tutum belirledik ve bir sonraki adımlar üzerinde anlaştık."

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya yapılacak ilave savunma desteği konusunda ayrı bir görüşme gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

LONDRA'DAKİ GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ VE BARIŞ YÖNÜNDE KÜÇÜK BİR İLERLEME VAR

Londra'daki temaslarını tamamlayarak AB ve NATO temsilcileriyle görüşmek üzere Belçika'ya hareket eden Zelenskiy, "Londra'daki görüşmeler verimli geçti ve barış yönünde küçük bir ilerleme var" dedi.

Ukrayna-Avrupa barış planına ilişkin olarak Zelenskiy, "Plan, yarın akşam saatlerinde hazır olacak. Onu tekrar gözden geçirip ABD'ye göndereceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yeni önerilerin 20 madde içerdiğini belirten Ukrayna lideri, toprak konusundaki anlaşmazlıklar hakkında henüz bir uzlaşma bulunmadığını aktardı.

ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ

Elysee Sarayı'ndan bir kaynak ise toplantının, ABD'nin barış planı temelinde yürütülen ortak çalışmaların sürdürülmesine imkan sağladığını kaydetti. Kaynak, çalışmaların son aşamaya geldiğini, ancak Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve savaş sonrası yeniden inşa teklifleri konusunda yapılması gereken işler olduğunu belirtti.

AB: AVRUPA, RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAK İMKANLARA SAHİP

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya mali desteğin ve savunmanın kritik olduğunu vurguladı. Yaptırımların Rusya üzerinde sert etkisi olduğunu belirten von der Leyen, Avrupa'nın Rusya'yı müzakere masasına zorlayacak imkanlara ve iradeye sahip olduğunu söyledi. AB'nin tazminat kredisi teklifinin, dondurulmuş Rus varlıklarının ürettiği nakit bakiyelerini temel aldığını ve Putin savaşı sürdürdükçe Rusya için maliyetin artacağını ifade etti.

TRUMP'IN SUÇLAMALARI UMUTLARI AZALTMIŞTI

Bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün önce Zelenskiy'ye yönelik yaptığı eleştirilerin ardından gerçekleşti. Trump, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğramış olduğumu söylemeliyim" demişti. Trump'ın bu sözleri, ABD planının başarısına ilişkin umutları azaltmıştı.



