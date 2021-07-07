Zelenskiy’i şoke eden NATO üyeliği cevabı

Appathurai, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in üyelik talebiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

NATO’lu yetkili, “Bu böyle çalışmıyor. Yerine getirilince üyelik verildiği net kriterler yok, çünkü bu, tamamen teknik kriter değil siyasi bir karar” ifadesini kullandı.

Reformların önemli olduğunu, ancak şartların yerine getirilmesinin yeterli olmadığını belirten Appathurai, “Ukrayna’nın ittifaka katılmaya hazır olması yeterli değil, NATO’nun da genişlemeye hazır olması gerekiyor” dedi.