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Dünya Zelenskiy'e Alman koruması
Dünya

Zelenskiy'e Alman koruması

Yeniakit Publisher
2024-02-19 05:40:00 - 2024-02-19 03:07:28

Fransa ve Ukrayna arasında geçtiğimiz günlerde milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Zelenski'nin Fransa'ya giden uçağına Alman savaş uçaklarının eşlik ettiği ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkeleri arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşmasına imza attı. Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 3. kez Zelenskiy'i Paris'te ağırladı.

İki ülke arasında 10 yıl geçerli güvenlik anlaşmasını imzalayan iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, Zelenskiy'le imzaladıkları anlaşmayla Fransa'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin uzun vadede olacağına işaret ederek, bu kapsamda ülkesinin 2024'te ek 3 milyar euro askeri yardım yapacağını söyledi. "Bu yardım, Ukrayna'ya uzun vadede egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma imkanları sunmayı amaçlıyor" diyen Macron, ülkesinin askeri malzeme tedariki, savunma sanayileri arasında işbirliği, askeri eğitim, istihbarat gibi alanlarda Ukrayna'ya yardıma devam edeceğini dile getirdi.

Macron, "Ukraynalı ortaklarımıza savunmalarında yardım ederek Avrupa'nın güvenliği için yatırım yapıyoruz" diyerek, Ukraynalıların Avrupa'nın güvenliği için savaştıkları değerlendirmesinde bulundu. Rusya'ya savaşı kaybettirmeye kararlı olduklarına işaret eden Macron, "İki yıl önce Rusya, birkaç hafta içinde bitecek özel operasyon yürüttüğünü anlatıyordu. Artık cephedeki ciddi kayıplarını telafi etmek için hapishanelerini boşaltmaya mahkum" diye konuştu. Macron, Rusya'nın gereksiz bir savaşı finanse etme tercihinde bulunduğunu, Moskova yönetiminin uluslararası arenada güvenilirliğini kaybettiğini savundu.

Alman uçakları

Zelensky'nin Fransa'ya giden uçağına Alman savaş uçakları eşlik etti. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
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