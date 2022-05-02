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Gündem Zelenski'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki: Aptal komedyen
Gündem

Zelenski'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki: Aptal komedyen

Ukrayna lideri Zelenski'nin Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söylemesine, AK Partili Şamil Tayyar'den sert bir eleştiri geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 01:29:00 -
Zelenski'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki: Aptal komedyen

Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sık sık övgüler dizdiği Türkiye'yi bu defa eleştirdi. Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söyleyen Zelenski, "Durumu böyle şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Hiç doğru değil. Doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil" ifadelerini kullandı.

"Aptal komedyen"

Zelenski'nin bu çıkışına ilk tepki AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Şamil Tayyar, "Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen!" ifadelerini kullandı.

Zelenski'den şaşırtan çıkış: Türkiye'ye kırgınım
Zelenski'den şaşırtan çıkış: Türkiye'ye kırgınım

Dünya

Zelenski'den şaşırtan çıkış: Türkiye'ye kırgınım

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