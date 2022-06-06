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Dünya Zelenskiy'den tahıl açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz!
Dünya

Zelenskiy'den tahıl açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için Türkiye ve İngiltere ile görüştüklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 17:24:00 -
Zelenskiy'den tahıl açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna tahılının Rusların baskın olduğu Karadeniz üzerinden ihracatının üçüncü bir ülke donanması tarafından garanti altına alınmasını Türkiye ve İngiltere ile görüştüklerini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de yaptığı basın açıklamasında sonbahara kadar Ukrayna'da 75 milyon tona ulaşan tahılın sıkışıp kalabileceğini belirtti.

"Türkiye ve İngiltere ile görüşüyoruz"

İhracat koridorunun açılmasının en büyük garantisinin Ukrayna'nın silahlanması yoluyla olacağını vurgulayan Zelenski, şunları söyledi:

Sonbahara kadar Ukrayna'da 75 milyon ton tahıl mahsur kalabilir. Tahılın güvenle ihraç edilmesi için gemisavar silahlar istiyoruz.

Türkiye ve İngiltere ile üçüncü bir ülke donanmasının Rusya'nın hakim olduğu Karadeniz'den güvenli geçiş koridorunda yer alması konusunu tartışıyoruz. Ancak en büyük güvenlik garantisi Ukrayna'ya silah desteği vermek.

 

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