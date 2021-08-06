Zelenskiy'den sert Rusya çıkışı: Gerekirse savaşırız!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas Bölgesi'ni mutlaka Rus işgalinden kurtaracaklarını ve Rusya'nın bölgeyi ilhakını asla kabullenmeyeceklerini ifade etti.

Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, Donbas'taki krizini değerlendirdi. Rusya destekli milislerin kontrolünde bulunan ve fiilen Rusya tarafından yönetilen Donetsk ve Luhansk merkezli Donbas bölgesinin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ukrayna dahilinde olduğunu hatırlatan Zelenskiy, uluslararası hukuk gereği bölgenin Ukrayna kontrolüne dönmesi için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, gelecekte gerekirse savaşla Rusya'yı Donbass'tan çıkaracaklarını açıkladı.

Donbas bölgesinde yaşayan Rusya yanlılarına da seslenen Zelenskiy, "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız. Kendinizi Ukraynalı, Donbas'ın da Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News