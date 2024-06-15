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Dünya Zelenskiy'den Putin yorumu: Afrika’ya kadar geldi
Dünya

Zelenskiy'den Putin yorumu: Afrika’ya kadar geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-15 20:58:00 -
Zelenskiy'den Putin yorumu: Afrika’ya kadar geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde gerçekleştirilen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günündeki ülkesi özelindeki oturumlara katılan ve burada ayrıca ABD ile 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzalayan Zelenskiy, İtalyan Skytg24 kanalına röportaj verdi.

Zelenskiy, Putin'in 14 Haziran'da ateşkes için sunduğu şartlara ilişkin, "Bu ültimatom mesajları hakkında ne söyleyebiliriz ki? Daha önceki ültimatomlardan farklı değiller." dedi.

Ukrayna lideri, yeni bir Nazizim dalgasının doğmakta olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bu, Rus nazizmi. Putin’in açıkladığı şey, işgal edilen topraklarımızın bir kısmını, hatta işgal edilmeyenleri de vermemiz gerektiği. Bunlar olursa duracağını söylüyor. Bu tür mesajları (Adolf) Hitler de gönderiyordu. Çekoslovakya'nın sadece bir bölümünü talep ederek duracağını söylemesi üzerinden 100 yıl bile geçmedi. Bunlar tarihsel yalanlar. Daha sonra Polonya ve tüm Avrupa işgal edildi. Bu Nazizm dalgasının asla durmadığını biliyorsunuz, Putin de Afrika’ya kadar geldi. İşte bu nedenle bu mesajlara güvenmemeliyiz."

Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi’ne davetinden ötürü İtalya'ya teşekkür ederek, "Bu zirvede, ortaklık ve askeri işbirliği bağlamında iki önemli anlaşma imzaladık. Amerika ile çok önemli anlaşmalar imzaladık, Japonya ile de aynı şekilde.” ifadesini kullandı.
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G7 Liderler Zirvesi'nde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşme fırsatı bulduğunu belirten Zelenskiy, Papa'ya teşekkür ederek, Vatikan'ın kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Ukrayna lideri, Rusya ile savaşlarında, askerlerinin iyi işler çıkardığını ancak askeri yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade ederek, "Eğer Çin lideri bana, Rusya'ya silah satmayacağını söylüyorsa ben bu sözlere güvenirim. Elbette eğer öyle olmaz ve Çin, Kuzey Kore gibi yardım ederse, bu farklı bir hikaye olacaktır. Böyle olursa bir trajedi olur." dedi.

Rusya, Kuzey Kore ve İran’ın aynı saflarda olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Çin'in, Rusya'ya yardım eden ülkeler arasında yer almasını istemem." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Putin'in her durumda Avrupa’yı tırmanan gerginliğe dahil edeceğini öne sürerek, başka suçlar olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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