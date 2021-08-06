Zelenskiy'den ilginç çağrı: Rusya'ya gidin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dom televizyonuna demecinde Donbass’ta yaşayıp kendilerini Rus olarak gören vatandaşların orada kalmasının büyük bir hata olduğunu söyledi ve bu kişilere Rusya'ya gitmelerini önerdi.

“Bugün geçici olarak işgal edilen Donbass topraklarında yaşıyorsanız ve ‘davamız haklı, Rusya'ya gitmeliyiz, biz Rus’uz’ diye düşünüyorsanız, Donbass'ta kalmanın büyük bir hata olduğuna inanıyorum, bu bölge asla Rusya toprağı olmayacak. Asla. Ne zamandır işgal edildiği önemli değil, bu Almanya'daki duvar gibi bir şey” diyen Zelenskiy, bu kişilerin ‘çocukları ve torunları adına Rusya Federasyonu'na gidip ve orada yer aramaları gerektiğini’ sözlerine ekledi.

Zelenskiy ayrıca Donbass topraklarında ‘Ukrayna olmadan medeniyet olmayacağını’ ileri sürdü.

Aynı zamanda Donbass'taki Ukraynalılara da hitap eden ve bölgenin Ukrayna'ya döneceğine olan güvenini dile getiren Zelenskiy, “Ukraynalı olduğunuzu hissediyorsanız ve Ukrayna bayrağına, okulda öğretilmemiş olsa bile Ukrayna diline saygı duyuyorsanız, kitap okuyun. Ukraynalı olduğunuzu hissediyorsanız, orada kalın. Bu toprakların işgalden kurtulacak” ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri: Kiev, ulusal politikayı milliyetçilikten ayıran kırmızı çizgileri aştı

Zelenskiy’in bu açıklamaları Rusya’dan tepkiye neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna liderinin açıklamaları ile ilgili yorumunda Kiev’in ulusal politikasının milliyetçiliğe dönüştüğünü belirtti.

Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, “Kiev rejimi, ulusal politikayı milliyetçilikten ayıran kırmızı çizgilerin tümünü aştı. Sonu üzücü olacak. Tarih bir şeyler öğretmeli, aksi halde tekerrür eder. Ve iki yıl sonra çocukluğunda ‘rapa salyangozu yerken’ onlardan çok yediğini düşünenler, Zelenskiy’e ‘çocukları ve torunları adına’ gitmesini önerebilir” ifadelerini kullandı.

‘Seçimlerde zaferini sağlayan seçmenlerden kurtulmak istiyor’

Zelenskiy'in Ukrayna'yı ve onun çok uluslu halkını birleştirmek yerine ‘halka nifak tohumları ektiğine ve ülkenin sonunu getirdiğine’ dikkat çeken Zaharova, “Seçimlerdeki zaferi, şu anda ülkesinden gönderdiği kişiler, Rusça konuşan Güneydoğu, Güney ve Orta Ukrayna’daki vatandaşlar sağladı. Zelenskiy, ana barış vaadini yerine getirmek yerine, yerine getirmediği sözünün gereksiz tanıkları olarak seçmenlerinden kurtulmaya çalışıyor” vurgusunu yaptı.

‘AB ve NATO'ya katılmaya istekli olanlardan da gitmelerini istesin’

Kiev rejiminin birkaç yıldır ülkenin ya da vatandaşların bir kısmını değil, tümünü Avrupa Birliği’ne (AB) ve NATO’ya sürüklediğini yazan Zaharova, “Bazıları ‘NATO’ya girmeliyiz’ diyebiliyorsa, diğerleri de ASEAN, Arap Ligi ya da Afrika Birliği’ne girmek isteyebilir. Bu oyunu Kiev iktidarı başlattı. Eğer Zelenskiy, kendilerini Rus hissedenlere ülkeyi terk etmelerini öneriyorsa, sonuna kadar dürüst olmalı ve aynı öneriyi AB ve NATO'ya katılmaya istekli olanlara da sunmalı” dedi.

'Ukrayna'yı egemenliğini teslim edeceği noktaya doğru götürüyor'

Sözcü, “Zelenskiy, Kiev'in AB ve NATO'ya katılma arzusu zemininde Donbass'ın ‘hayali işgaline karşı mücadele ile ilgili tezlerini tekrarlayarak’ işi Ukrayna'nın egemenliğini gerçek anlamda teslim edeceği noktaya doğru götürüyor” ifadelerini kullandı.