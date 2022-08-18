Zelenskiy'den flaş çağrı: Bununla yükümlüsünüz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ​​​​​​​Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yaptı.

Zelenskiy, BM'nin Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, açıklamayı Telegram kanalından yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir araya geldiklerini belirten Ukrayna Lideri, görüşmede, tahıl girişiminin uygulanmasında koordinasyonu devam ettirme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi ve “(Tahıl koridorunun) gelişmesi için olası yönleri, ayrıca Ukraynalıların yasa dışı ve zorla sınır dışı edilmesi, askeri ve sağlık personelimizin esaretten serbest bırakılması gibi konuları tartıştık.” dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik nükleer şantajını ele aldıklarını da kaydederek “Saldırganın bu kasıtlı terörü, küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle BM, bu stratejik tesisin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlüdür.” diye konuştu.