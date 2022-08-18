  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Dünya Zelenskiy'den flaş çağrı: Bununla yükümlüsünüz
Dünya

Zelenskiy'den flaş çağrı: Bununla yükümlüsünüz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ​​​​​​​Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) flaş bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 18:47:00 -
Zelenskiy'den flaş çağrı: Bununla yükümlüsünüz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ​​​​​​​Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yaptı.

Zelenskiy, BM'nin Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, açıklamayı Telegram kanalından yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir araya geldiklerini belirten Ukrayna Lideri, görüşmede, tahıl girişiminin uygulanmasında koordinasyonu devam ettirme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi ve “(Tahıl koridorunun) gelişmesi için olası yönleri, ayrıca Ukraynalıların yasa dışı ve zorla sınır dışı edilmesi, askeri ve sağlık personelimizin esaretten serbest bırakılması gibi konuları tartıştık.” dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik nükleer şantajını ele aldıklarını da kaydederek “Saldırganın bu kasıtlı terörü, küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle BM, bu stratejik tesisin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlüdür.” diye konuştu.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23