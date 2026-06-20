Zelenskiy'den bir ülkeye daha tehdit!

Zelenskiy, Belarus'a sınırdaki hava savunma sistemlerini kaldırması için bir hafta süre vererek aksi halde müdahale edecekleri tehdidinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya ültimatom vererek, Belarus'un güney sınırındaki hava savunma radar sistemlerini kaldırmaması halinde askeri müdahalede bulunmakla tehdit etti. Bu açıklama, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse saldırmasından birkaç gün sonra geldi.

Bu hafta başında Lukaşenko, ülkesini çatışmaya sürüklemek isteyenlerin bunun bedelini ağır ödeyeceğini söylemiş ve Kiev'den otobüs saldırısı ile diğer "provokasyonlar" hakkında açıklama talep etmişti. Rusya'nın Bryansk bölgesinde meydana gelen saldırıda altı çocuk yaralanmış, genç sporculara eşlik eden Belaruslu bir okul futbol takımı antrenörünün eşi hayatını kaybetmişti.

Kiev yönetimi saldırıyla ilgisi olduğunu reddederken, Zelenskiy ise Minsk'in barışçıl niyetlerini kanıtlamak için Ukrayna sınırı boyunca konuşlandırılan hava savunma sistemlerini ve haberleşme aktarıcılarını kaldırması gerektiğini savundu.

Zelenskiy, cuma günü Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, "Bunu gerçekleştirmesi için bir haftanın yeterli olacağını düşünüyorum. Eğer yapmazsa biz yapacağız" dedi.

Lukaşenko ise daha önce Belarus'un hiçbir ülkeye karşı savaşma niyeti olmadığını ve kimseyi tehdit etmediğini söylemişti. Ancak Zelenskiy, "Gereksiz sözlere ihtiyaç yok" diyerek Belarus'un petrol rafineri sektörüne yönelik örtülü bir tehditte daha bulundu.

Belarus'un Rusya'nın başlıca petrol ürünü tedarikçilerinden biri olduğunu öne süren Zelenskiy, "Bu durdurulabilir mi? Bunun onun elinde olduğundan eminim" ifadelerini kullandı.