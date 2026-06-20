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Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

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AA Giriş Tarihi:

Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde kayalıklara oyulmuş Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralar, bölgeye gelenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

#1
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Yörede "Bapir-i Kal" olarak bilinen Şeyh Hüseyin-i Bekri'nin 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında İncekaya köyünde ibadet ve irşad faaliyetlerini yürüttüğü zaviye, bölgenin inanç merkezleri arasında yer alıyor.

#2
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Van Gölü Havzası'nda bulunan İncekaya köyü, doğal güzelliklerinin yanında barındırdığı manevi miras sayesinde her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

#3
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Tarihi kaynaklarda "Por" ismiyle yer alan Van Gölü kıyısındaki köyde, kayalıklara oyularak geçmişte ibadet etme, inzivaya çekilme, barınma ve eğitim faaliyeti gibi amaçlar için kullanılan mağaralar bulunuyor.

#4
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla bütünleşen, bazılarına merdivenle ulaşılabilen mağaralar ile zaviye, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

#5
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Akademisyenlerle zaviyeyi inceleyen Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, AA muhabirine, İncekaya köyündeki mekanın Bapir-i Kal zaviyesi olduğunu söyledi.

#6
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Tarihi kaynaklarda "Por" ismiyle iki yerleşim yerinin olduğunu anlatan Demirtaş, "Tahrir defterlerinde burasıyla ilgili bir kayda rastlanmaz.

#7
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Kaydın bulunmaması burada bir zaviyenin olmadığı anlamına gelmiyor. Burada bir zaviye vardı ancak zaviyenin bir vakfı ve geliri olmadığından burası kayıt altına alınmamıştır." dedi.

#8
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

İncekaya köyünün zaviyeden bugüne kalan bir yerleşim yeri olduğunu belirten Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

#9
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

"Bu zaviye ve çevresi inanç turizmi açısından çok büyük bir değer ifade etmektedir çünkü 16. yüzyıldan itibaren kullanıldığı dönem boyunca bu bölgenin genel gayrimüslim yapısı içinde adeta bir İslam adası görevi görmüştür.

#10
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Van Gölü Havzası bir bütün olarak inanç ve tasavvuf mekanıdır. İslamiyet'ten önce de burada bir inanç odağı söz konusuydu. İslamiyet'le yine Van Gölü Havzası bu fonksiyonunu devam ettirmiştir.

#11
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Van Gölü Havzası'nın her yerinde inanç turizmine hitap eden çok sayıda mekan söz konusu. En önemlilerinden biri de Bapir-i Kal olarak bilinen ziyaretgahtır.

#12
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Zaviye, inanç turizmi bakımından geniş kitlelere hitap eden bir yerdir."

#13
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zülfiye Koçak ise İslam coğrafyasının birçok yerinde dervişlerin ibadet etmek amacıyla zaviyeleri kullandığını dile getirdi.

#14
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Bu mekanlara yerleşen dervişlerin zamanlarının çoğunu ibadetle ve zikirle geçirdiğini söyleyen Koçak, şöyle devam etti:

#15
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

"Bu mekanlar bir eğitim kurumu görevi de görmüştür. Bunlar dervişlerin ve şeyhlerin ibadet ettikleri, ruhlarını arındırdıkları, nefislerini terbiye ettikleri mekanlardı.

#16
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

İçinde bulunduğumuz geniş mekan da muhtemelen dervişlerin toplu olarak zikrettikleri alanlardı. Yan taraflardaki küçük hücreler de sessiz zikirlerin yapıldığı inziva mekanlarıdır.

#17
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Mezarların olduğu yerler de var. Zaviyelerin çoğunda şeyhlerin mezarlarının olduğunu biliyoruz.

#18
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Şehrin keşmekeşliğinden kaçarak buraya yerleşen dervişler, zamanlarının büyük bir kısmını ibadetle geçiriyorlardı."

#19
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Genç de 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başında irşad faaliyeti için şeyh Hüseyin-i Bekri'nin buraya yerleştiğini belirterek, "Soy itibarıyla buradaki şeyhlerin kendilerini Hz. Ebubekir'e nispet etmeye çalıştıklarını da görüyoruz.

#20
Foto - Manevi atmosfer eşsiz manzara Bapir-i Kal zaviyesi ile mağaralarla zaman yolculuğu

Şeyh Hüseyin-i Bekri'den Hüseyin Halife'ye kadar olan silsileyi elimizdeki icazetnameden biliyoruz." dedi.

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