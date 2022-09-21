Zelenskiy'den Batı'ya çağrı: Kanmayın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ilk cevap geldi. Alman Bild gazetesine konuşan Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Batı Putin'in şantajına kanmasın" dedi.

Putin çarşamba sabahı yaptığı açıklamada derhal yürürlüğe girecek şekilde silahlı kuvvetlerinin kısmi seferber edilmesini emretmiş ve Ukrayna'ya 300.000 yedek asker gönderileceğini söylemişti. Putin'in konuşmasında Batı'yı nükleer silah kullanmakla tehdit etmişti.

Putin'in açıklamasının ardından ilk kez konuşan Zelenskiy, Rusya'nın seferberlik ilanının yeni olmadığını zaten bir aydır seferberlik halinde olduklarını söyledi. Batı'nın Putin'in şantajlarına boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

İstihbarat servislerinin ve müttefiklerinin Rusya'nın son bir aydır seferberlik halinde olduğunu söylediğini belirten Zelenskiy'e göre kısmi seferberlik, Rusya'nın "subaylar ve diğer askeri personelle sorunları olduğunu" gösteriyor.

Zelenskiy, "Harbiyelileri, savaşamayan adamları harekete geçirdiklerini zaten biliyoruz. Bu öğrenciler düştü. Eğitimlerini bile bitiremediler. Bütün bu insanlar savaşamaz. Bize geldiler ve öldüler." dedi.

Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı kazanması için orduya milyonlarca dolar harcaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, Ukrayna'ya gelen Rus askerlerin kaçtığını belirtirken Ukrayna'nın kendi topraklarını özgürleştireceğinden emin olduğunu aktardı.

Ayrıca Zelenskiy, "Ukrayna'yı kanda boğmak istiyor, aynı zamanda kendi askerlerinin kanında da boğmak istiyor." diye konuştu.