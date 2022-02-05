Zelenskiy'den Başkan Erdoğan mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.