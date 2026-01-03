  • İSTANBUL
Zelenskiy, yeni savunma bakanını açıkladı
Zelenskiy, yeni savunma bakanını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kabinede kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Savunma Bakanlığı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. GUR Başkanı Budanov ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı oldu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna hükümeti ve bazı devlet kurumlarında devam eden görev değişikliklerine ilişkin bilgi verdi.

Devlet kurumlarında "değişikliklerin süreceğini" kaydeden Zelenskiy, "Bugün, Ukrayna’yı daha dirençli hale getirmek için önemli bir iç değişiklik sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov’u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadığını ve bu atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a savunma bakanı olarak atanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna Savunma Bakanlığının çalışma şeklini de değiştirmeye karar verdim." diye konuştu.

Zelenskiy, Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirterek, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." yorumunu yaptı.

Avrupa, ABD ve Ukrayna’nın güvenlik danışmanlarının bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Zelenskiy, ülkesine destek veren herkese teşekkür etti.

