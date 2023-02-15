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Dünya Zelenskiy ve Aliyev arasında telefon görüşmesi
Dünya

Zelenskiy ve Aliyev arasında telefon görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 23:08:00 -
Zelenskiy ve Aliyev arasında telefon görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i arayan Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya Azerbaycan'dan yapılan insani yardımlar nedeniyle de Aliyev'e şükranlarını iletti.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ukrayna'nın uluslararası platformlarda işbirliği konuları da müzakere edildi.

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