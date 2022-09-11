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Dünya Zelenskiy son gelişmeyi duyurdu: Ruslardan geri alındı
Dünya

Zelenskiy son gelişmeyi duyurdu: Ruslardan geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 200. gününde Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 15:55:00 -
Zelenskiy son gelişmeyi duyurdu: Ruslardan geri alındı

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta “askeri operasyon” adı altında Ukrayna’ya başlattığı saldırıların 200'üncü gününe girildi. Ukrayna ordusu aylardır birçok bölgede gösterdiği direnişle saldırıları püskürtmeyi başarırken, Rusya bazı toprakların kontrolünü ele geçirdi.

Herson ve Harkov yönüne doğru taarruza geçen Ukraynalı birlikler, Kiev yönetimine göre Eylül ayının başından bu yana 3 bin kilometre kareden fazla alanın kontrolünü Ruslardan geri aldı.

Ukraynalı askerlerin Harkov’da ilerleyişi sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaşın 200. gününde yaptığı açıklamada Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurdu. Zelenskiy, “Bir özgür yerleşim yeri daha. Ukrayna bayrağı Harkov bölgesindeki Chkalovske'ye geri döndü. Bu, her yerde böyle olacak. İşgalcileri Ukrayna'nın her şehrinden ve köyünden kovacağız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Valeriy Zaluzhnyi ise, "Harkov yönünde sadece güney ve doğuya değil, kuzeye de ilerlemeye başladık. Rusya devlet sınırına 50 kilometre var" dedi.

Zaluzhnyi, Eylül ayının başından bu yana 3 bin kilometrekareden fazla alanın Ruslardan geri alındığını ifade etti.

Rusya İzyum’dan çekildi

Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında “Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi” olarak yorumlandı. Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi.

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