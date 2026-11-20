Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin birçok kent ve bölgesine 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 27'si balistik olmak üzere 110'dan fazla füzeyle düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenskiy açıklamayı, askeri ve hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştı. Ukrayna lideri, saldırılarda misket savaş başlıklı füzelerin de kullanıldığını bildirdi.

Zelenskiy: Hedeflerin tamamı sivil altyapıydı

Zelenskiy'e göre vurulan hedefler arasında enerji tesisleri, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüler, demir yolu altyapısı, nükleer santrallerin bağlı olduğu ve Ukrayna elektrik şebekesini Avrupa Birliği (AB) komşularıyla bağlayan trafo merkezleri ile konutlar bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın füze gruplarını 20-30 dakikalık aralarla fırlattığını; bununla yangın söndürme, enkaz kaldırma ve onarım çalışmalarını zorlaştırmayı amaçladığını ve ilk hasarı inceleyen uzmanları da hedef aldığını ifade etti. Kiev, Odesa, Sumi, Harkiv, Dnipro ve batı bölgelerindeki hasarın giderilmesi için onarım çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Zelenskiy ABD'den PAC-2 ve PAC-3 bekliyor

Ukrayna hava savunma sistemleri ile F-16, Mirage ve MiG savaş uçaklarının 79 seyir füzesini düşürdüğünü dile getiren Zelenskiy, Rusya'ya ait 3 balistik füze rampasının da vurulduğunu söyledi. Rampalardan birinin imha edildiğini, diğer ikisindeki hasarın tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cephedeki zayıflığını bu saldırılarla telafi etmeye çalıştığını, bunun Çin'deki görüşmelerin ve dünyayı "yeniden çizme" girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından geldiğini savundu.

Ortaklardan somut hava savunma adımları beklediklerini vurgulayan Zelenskiy, sevkiyatların hızlandırılması için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. ABD'den PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin tedarikini Savunma Bakanı ile görüştüğünü belirten Ukrayna lideri, Pentagon'un beklenen sevkiyatları göndermesine güvendiklerini söyledi.