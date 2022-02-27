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Gündem Zelenskiy "İstanbul'da olabilir" demişti... Türkiye'den yeni açıklama
Gündem

Zelenskiy "İstanbul'da olabilir" demişti... Türkiye'den yeni açıklama

Rus saldırılarının derhal durdurulması ve ateşkes müzakerelerine başlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 14:42:00 -
Zelenskiy "İstanbul'da olabilir" demişti... Türkiye'den yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.

Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere ilişkin, "Tabii ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya ile müzakereler için, ülkemize saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi Rus tarafına önerdik. Topraklarından ülkemize bombaların yollanmadığı herhangi ülke kabulümüzdür. Sadece bu şekilde müzakereler dürüst olabilir ve gerçekten savaşı bitirebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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