Zelenskiy barış müzakereleri için Türkiye'ye geliyor: Önemli görüşmeler yapacağım
Gündem

Zelenskiy barış müzakereleri için Türkiye’ye geliyor: Önemli görüşmeler yapacağım

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Zelenskiy barış müzakereleri için Türkiye’ye geliyor: Önemli görüşmeler yapacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'ye gelerek önemli görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İspanya'da temaslarda bulunacağını belirterek İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini söyledi. Zelenskiy, "İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesini sağlamak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜŞMELER

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılması için hazırlık yaptıklarına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti: "Yarın Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna'nın birinci önceliği. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz."

