Gündeme oturan hamle gerçekleşecek mi? Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Gündeme oturan hamle gerçekleşecek mi? Icardi ile yollar ayrılıyor mu?

Mauro Icardi'nin mukavelesi bu sezonun ardından bitiyor. Arjantinli yıldızla çok büyük bir ihtimalle devam edilmeyecek. Bunun sebebi ise yaşı ve sakatlık geçmişi değil...

Foto - Gündeme oturan hamle gerçekleşecek mi? Icardi ile yollar ayrılıyor mu?

19 Şubat'ta 33 yaşına giren Mauro Icardi'nin Galatasaray'la mukavelesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitecek. Yönetim çok büyük bir ihtimalle ona yeni sözleşme önermeyecek. Bunun sebebi ise ne ilerleyen yaşı da ne da sakatlık geçmişi... Sarı-Kırmızılı ekipte özellikle bu sezon oyun yapısı ciddi şekilde değişti.

Foto - Gündeme oturan hamle gerçekleşecek mi? Icardi ile yollar ayrılıyor mu?

Cim-Bom, oyun karakterinde ön alan baskısını çok farklı bir boyuta taşıdı... Aslan'ın savunması, forvetten başlıyor. Ve bu konuda şu anda dünyada Osimhen'den daha iyisini bulmak neredeyse imkansız... Icardi sonrasında alınacak yeni forvette de benzer özellikler aranacak.

Foto - Gündeme oturan hamle gerçekleşecek mi? Icardi ile yollar ayrılıyor mu?

Yönetim, Osimhen kadar olmasa bile hücum hattında sağa sola sürekli baskı yapacak bir golcü istiyor. Bu isim çok büyük bir ihtimalle potansiyel barındıran genç bir oyuncu olacak. Mauro Icardi, son vuruş konusunda harika... Ancak rakip savunmalara pres yapmıyor. Sarı-Kırmızılılar'da değişen oyun yapısıyla birlikte Icardi de gözden düşmüş durumda...

