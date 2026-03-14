Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı! O ülkeye gitmeyin Bölgede füzelere karşı teyakkuza geçildi Art arda 10 balistik füze fırlattı Siyonistler ve ajanları sabrımızı test ediyor! Türkiye’yi bataklığa çekmek istiyorlar İran açıkça tehdit etti! 'Petrolümüzü hedef alırsanız...' Eşkıyalıkla gelen koltukta ilk sevkiyat: Kukla yönetim Venezuela gazını servis etti İngiltere ve AB ülkelerinin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor İran bahane oraya yığınak yapıyorlar Ali Şeriati balonu patlamıştır: Şeriati’nin Batı’ya "Peygamberlik" Atfetmesi Deşifre Oldu! 14 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi CHP’li belediyelere eğitim olarak verilmeli Şehir uyurken ekipler sahada Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?
'İsrail'e İHA desteği veren Ukrayna, bizim için meşru hedeftir' İran'dan ayağını denk al uyarısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği veren Ukrayna'nın İran'a karşı "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

Azizi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Azizi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.

Kuveyt'te patlama sesleri! ABD üsleri yakınında İHA saldırısı: Bölge alev alev
Kuveyt'te patlama sesleri! ABD üsleri yakınında İHA saldırısı: Bölge alev alev

Dünya

Kuveyt'te patlama sesleri! ABD üsleri yakınında İHA saldırısı: Bölge alev alev

İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi
İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi

Dünya

İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi

 

