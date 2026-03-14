O şirket duyurdu: İran'a destek veren Keisuke Honda: Onlarsız daha iyiyiz
ABD'nin çirkinliği her geçen gün daha da derinleşiyor.
Japon futbol efsanesi Keisuke Honda'nın İran'a verdiği destek sonrası ABD'li şirket reklam anlaşmasından vazgeçti.
39 yaşındaki eski Japon futbolcu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran'ın Dünya Kupası'na katılmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.
Daha sonra yaptığı başka bir paylaşımında ise eski futbolcusu, "Görünüşe göre Dünya Kupası'na yetişmesi muhtemel olan bir ABD şirketinin reklamı, İran Milli Takımı'na destek açıklamam nedeniyle askıya alındı. Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Futbol kariyerini 2024 yılı sonunda bitiren Keisuke Honda, daha önce Milan, Botafogo, Vitesse gibi takımlarda forma giydi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23