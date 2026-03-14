Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle tanınan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden bölgedeki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şen, özellikle İsrail’in saldırgan tutumuna ve Türkiye’nin dış politikadaki duruşuna dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne destek verdi.

"Türkiye, İsrail ile aynı safta olamaz"

Bölgedeki çatışmaların Türkiye’yi çekmek istediği noktaya karşı uyarıda bulunan Şen, Türkiye'nin komşusu İran ile olan tarihsel barış sürecine vurgu yaptı. 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan bu yana İran ile savaşılmadığını hatırlatan Şen, "Türkiye’nin bu saldırganlarla işi olmaz. İsrail’le birlikte İran’a karşı olmak olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

"Zulüm ve saldırganlık yeter"

ABD ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda yürütülen politikaların hukuk ve vicdanla bağdaşmadığını belirten Ersan Şen, Gazze, Suriye ve İran’da yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi. Savaşın ekonomik ve insani maliyetinin çok ağır olduğunu ifade eden hukukçu, birilerinin zenginleşmesi uğruna çoğunluğun kaybetmesinin "adalet" olmadığını savundu.

Erdoğan’ın sözüne geldi: Dünya artık gerçekten 5’ten büyük olmalı!

Küresel güç dengelerini eleştiren Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüne geldi. Ersan Şen şu ifadeleri kullandı.

"Bu kadar zulüm, eziyet ve saldırganlık yeter. Dünya buna bir dur demeli! İnsan bu kadar acımasız ve çıkarcı olamaz. Dünya artık gerçekten 5’ten büyük olmalı!"