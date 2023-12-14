Zelenskiy ABD'de aşağılandı

ABD'de yayın yapan FOX News sunucusu Laura Ingraham canlı yayında, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, ünlü Amerikalı dolandırıcı Bernard Madoff'a benzeterek eleştirdi.

Ingraham, Zelenskiy’in Amerikalıları, Washington'un Kiev'e milyarlarca dolarlık yardım paketi sağlamaması halinde her şeyin ‘kontrolden çıkacağına’ inandırmaya çalıştığını ve bu söylemin tarzının finansal dolandırıcıların yaklaşımını anımsattığını söyledi.

Sunucu, “Bu fonların tahsis edildiği amaç ile ilgili hiçbir sonuca ulaşamayan ve daha fazla para talep etmek için buraya gelen yabancı bir liderin ziyareti hakkında ne söylenebilir ki?” ifadelerini kullandı.

Ingraham, Zelenskiy'yin sesini taklit ederek "Eğer şimdi daha fazla para vermezseniz, tüm yatırımınızı kaybedersiniz” dedi.

Zelenskiy'yi tarihteki en büyük saadet zincirinin kurucusu olan ve dolandırıcılık nedeniyle 150 yıl hapis cezasına çarptırılan Bernie Madoff'la karşılaştıran Ingraham, “Bu savaş zamanı başkanı, en çok Bernie Madoff'a benziyor” diye konuştu.

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Sunucu, ABD'nin, çokça dillendirilen ‘karşı saldırıda’ başarısız olmakla kalmayıp, aynı zamanda Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını çalan, milyonlarca Rusça konuşan Ukraynalının ana dilini konuşmasını yasaklayan ve seçimleri iptal eden bir rejimi finanse ettiğine vurgu yaparak, “Böyle bir demokrasiyi nasıl buluyorsunuz?” diye sordu.