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Dünya Zelenski'den olay sözler! Cehenneme gitmeden önce...
Dünya

Zelenski'den olay sözler! Cehenneme gitmeden önce...

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Amerikan televizyonu ABC'ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus lider Putin'in her ne olursa olsun adil yargılanmayı hak ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:26:00 -
Zelenski'den olay sözler! Cehenneme gitmeden önce...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Amerikan televizyonu ABC'den David Muir'e mülakat verdi.

Ukrayan-Rusya Savaşı'na dair son bilgileri paylaşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Putin'in bir savaş suçlusu olduğu ve cehenneme gitmeden önce yargılanması gerektiğini kaydeden Ukrayna lideri, Rus liderin ne olursa olsun adil yargılanmayı hak ettiğini kaydetti.

Zelenski ayrıca, kendisine halen daha suikast düzenlemeye çalışan grupların olduğunu belirtti.

 

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Bu Ukrayna'nın başındaki kukla adam yakında gidici, kendisi de biliyor bunu. Abd çoktan bunun birkaç tane alternatifini hazırlamıştır bile. Zilenski bu şekil konuşmalarla uzatmaları oynuyor, Ukrayna halkını oyalıyor hepsi bundan ibaret.
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