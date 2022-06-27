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Dünya Zelenski'den o ülkeye çağrı: Savaşın içine çekiliyorsunuz
Dünya

Zelenski'den o ülkeye çağrı: Savaşın içine çekiliyorsunuz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimiz Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Belarus vatandaşlarına da seslenerek, "Savaşın içine çekiliyorsunuz. Hatta Şubat ve bahar aylarında olduğundan daha aktif bir şekilde" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 12:08:00 -
Zelenski'den o ülkeye çağrı: Savaşın içine çekiliyorsunuz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimiz Zelenski, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Belarus vatandaşlarına da seslendi.

Hem sivillere hem de 'üniformalılara' seslenen Zelenski, "Savaşın içine çekiliyorsunuz. Hatta Şubat ve bahar aylarında olduğundan daha aktif bir şekilde. Kremlin halihazırda sizin için her şeye karar verdi, hayatlarınız onlar için hiçbir değere sahip değil. Siz köle veya yem olarak kullanılan kimseler değilsiniz. Ölmek zorunda değilsiniz. Sizi neyin beklediğine sizin adınıza karar verilmesini engelleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Belarus halkının savaşı desteklemediğini ifade eden Zelenski, "Belarus halkının Ukrayna'yı desteklediğini biliyorum, bizi destekliyorlar, kesinlikle bizi, savaşı değil. İşte bu yüzden Rus liderliği sizi, tüm Belarusluları, savaşa çekmek istiyor, aramıza nefreti ekmek istiyor. Artık çok şey Belarus'un sıradan insanlarına bağlı. Bu savaşa katılmayı reddedebileceğinizi biliyorum. Hayatlarınız sadece size ait, Kremlin'deki birine değil" dedi.

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Yorumlar

Midyatlı

önce sen abd adına neden Ukranya yı yok ediyorsun bunun hesabını ver halkına sonra başkasına nasihat etmeye kalk cahil komidyan.

099

nede olsa tecrübesi var. kendi ulkesini perişan etti..
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