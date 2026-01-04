  • İSTANBUL
Dünya

Zelenski'den Kritik atamalar

Zelenski'den Kritik atamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hükümet ve devlet kurumlarında kapsamlı bir değişim sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Zelenski, Ukrayna hükümeti ve bazı devlet kurumlarında devam eden görev değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet kurumlarında değişikliklerin süreceğini belirten Zelenski, "Bugün, Ukrayna'yı daha dirençli hale getirmek için önemli bir iç değişiklik sürecini başlattık." dedi.

Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadığını ve bu atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını kaydetti.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığı bildirildi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a savunma bakanı olarak atanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenski, "Ukrayna Savunma Bakanlığının çalışma şeklini de değiştirmeye karar verdim." diye belirtti.

Zelenski, Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirterek, "Değişikliklere devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." ifadelerini kullandı.

